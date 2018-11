Das neue Abendblatt Immobilien-Portal für Suche und Verkauf

Hamburg. Mehr als 10.000 neue Wohnungen werden jedes Jahr gebaut, trotzdem ist der Immobilienmarkt in Hamburg nach wie vor ein schwieriges Pflaster.

Wer im Internet eine neue oder gebrauchte Immobilie in der Metropolregion sucht, klickt oft vergebens, denn die beliebten Gegenden und Quartiere sind meist kaum bezahlbar und günstige Alternativen nicht in Sicht – auch, weil man vielleicht gar nicht weiß, was sich in den sieben Bezirken, 104 Stadtteilen und dem Hamburger Umland in letzter Zeit alles getan hat.

Das Hamburger Abendblatt hat deshalb ein neues regionales Onlineportal rund um Immobilien gestartet. Ab sofort finden Interessenten nicht nur eine große Anzahl von Wohn- und Gewerbeimmobilien aus der Metropolregion, sondern auch jede Menge praktische und aktuelle Informationen rund um Bauen und Wohnen. Einschließlich vieler Checklisten, beispielsweise um den Umzug oder die Wohnungsübergabe gut vorbereiten zu können sowie viele Rechtstipps.

Echtzeit-Suchagent informiert sofort

Zusätzlich werden alle Hamburger Stadtteile und sieben Landkreise im Umland mit den für Käufer wie Mieter relevanten Daten ausführlich vorgestellt.

Dieser Service wird Suchende vor allem freuen: Ist der Echtzeit-Suchagent aktiviert, bekommt man unmittelbar eine Mail zugeschickt, wenn ein neues, passendes Objekt eingetragen wurde.

Inspiriert von dem Erfolg des regional größten Hamburger Stellenportals, HamburgerJOBS.de, das seit Anfang 2016 zum Abendblatt-Portfolio gehört, hat die Zeitungsgruppe Hamburg mit HamburgerIMMOBILIEN.de nun ein Portal aufgebaut, das exakt auf die Bedürfnisse der regionalen Makler, Bauträger und Privatkunden zugeschnitten ist.

Dazu Geschäftsführer Claas Schmedtje: „Mit unserem neuen Immobilienportal sind wir nicht nur dichter am Markt, sondern können auch Streuverluste vermeiden. Unsere Preise sind im Vergleich zu nationalen Playern sehr lukrativ.“

Einzigartig in dieser Form

Dennis Rößler, als Geschäftsführer des Mediahafen Hamburg für die Vermarktung verantwortlich, sieht in dem Portal eine echte Bereicherung für den Hamburger Immobilienmarkt: „Eine technisch gut aufgebaute Plattform, ansprechende redaktionelle Inhalte und Verkäufer mit hervorragenden regionalen Kenntnissen ergeben zusammen mit attraktiven Konditionen ein Paket, das es so bislang nicht gegeben hat.

Die ersten Rückmeldungen aus dem Markt sind vielversprechend und zeigen, dass wir mit dem Portal HamburgerIMMOBILIEN.de eine bislang unbesetzte Nische füllen.“

Das bestätigt Lars Seidel, Geschäftsführer von Grossmann & Berger: „Seit Jahrzehnten arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit dem Hamburger Abendblatt zusammen. Aufgrund der guten Erfahrungen sind wir auch für das neue Immobilienportal offen.

Als originär Hamburger Unternehmen ist es fast unsere Pflicht, von Beginn an bei einer derart ambitionierten, regionalen Plattform dabei zu sein. So finden unsere Kunden nicht nur unsere Objekte besser im Internet, sondern wir stärken damit auch noch den Wettbewerb unter den Immobilienportalen, insbesondere auf regionaler Ebene.“

Regelmäßig aktualisierte Inhalte

Die redaktionellen Inhalte kommen vom Immobilienteam des Hamburger Abendblatts und der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe.

Sie werden regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Ob zum Bauen, Mieten, Finanzieren, Renovieren, Energiesparen oder auch Einrichten: Hunderte nützliche Tipps sind auf HamburgerIMMOBILIEN.de abrufbar.

Chefredakteur Lars Haider: „Das Hamburger Abendblatt ist online bereits gut aufgestellt, das neue Immobilienportal wird unser Angebot nun um eine interessante Facette ergänzen. Man sieht: Wir sind eine starke Marke, auch im Digitalen.“

