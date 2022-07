Funktion Look Around

Funktion Look Around Apple Maps zeigt Straßenfotos aus ganz Deutschland

Blick vom Marienplatz aufs Neue Rathaus: Mit München startete Apple seine Straßenfoto-Ansicht Look Around (Umsehen) im April. Nun ist auf einmal fast ganz Deutschland präsent.

Wie sieht es in einer bestimmten Straße aus? Street View in Google Maps zeigt dies für viele Orte. Was weniger bekannt ist: Auch Apple Maps bietet so ein Feature. Und es ist über Nacht groß geworden.