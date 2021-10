Mystische Reise "Baldo: The Guardian Owls":Kleiner Held auf Keller-Abenteuer

Sogar auf solche Roboter trifft man in "Baldo: The Guardian Owls".

Der junge Baldo lebt ein entspanntes Leben in seinem kleinen Dorf. Als er gerade Hühner einfangen will, fällt er plötzlich in einen rätselhaften Keller. Eine mystische Reise beginnt.