Hörnchen springt vom Baum, Kamera sieht es. So kommen Spieler von "Nüsse" den Nagern auf die Spur.

Hach was sind Eichhörnchen doch niedlich. Aber was treiben die eigentlich so, wenn keiner hinschaut? Das Naturdetektivspiel "Nüsse" geht der Sache auf den Grund - und kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis.