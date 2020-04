Die Rückkehr der Söldner von Avalanche

Berlin. "Final Fantasy VII Remake" ist ein Action-Rollenspiel. Und wie der Name schon verrät, eine rundum erneuerte Version des 1997 veröffentlichten PlayStation-Spiels.

Spieler steuern den Söldner Cloud Strife, der mit einer Söldnertruppe namens Avalanche gegen den bösen Shinra-Megakonzern kämpft. Das müssen sie auch, denn Shinra will nicht weniger, als einem ganzen Planeten die Lebensenergie aussaugen.

Je nach Herausforderung wechselt man in "Final Fantasy VII Remake" zwischen den einzelnen Mitgliedern der Söldnertruppe. Jede der Figuren hat individuelle Fähigkeiten, die zur Lösung des Abenteuers beitragen. Manche Charaktere sind magiebegabt, andere sind gute Nahkämpfer.

Wer anstatt des ursprünglich rundenbasierten Kampfmodus lieber actionreiche Echtzeitkämpfe bevorzugt, kann sich Angriffe und Zauber über die verschiedenen Knöpfe des Controllers legen. Somit nimmt das Spiel gegenüber dem Original aus den 90er Jahren enorm an Tempo zu und will auch jüngere Spieler in den "Final-Fantasy"-Kosmos mitnehmen.

Das Remake erscheint für Playstation 4 und kostet rund 50 Euro.