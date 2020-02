Vollwertiges Konsolen-Erlebnis "The Last Remnant Remastered": Rollenspiel fürs Smartphone

"The Last Remnant" ist ein ausgewachsenes Rollenspiel der Playstation-3-Xbox-360-Ära. Für ein Mobile Game sind Grafik und Umfang beeindruckend.

Square Enix spendiert seinen alten Konsolen-Rollenspielen gerne ein zweites Leben auf Smartphones und Tablets. So auch "The Last Remnant Remastered", das zuerst 2008 auf der Xbox 360 erschien.