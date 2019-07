Twitter down – Dienst am Donnerstag vorübergehend nicht erreichbar

Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte am Donnerstagabend technische Probleme. Die Seite war für rund eine Stunde nicht zu erreichen.

Twitter hatte am Donnerstagabend eine massive Störung.

Störung Twitter am Donnerstagabend vorübergehend nicht erreichbar

Berlin.. Twitter-User auf der ganzen Welt konnten am Donnerstagabend den Kurznachrichtendienst vorübergehend wegen eines technischen Problems nicht nutzen. Bis kurz vor 22 Uhr war der Dienst sowohl auf mobilen Apps als auch mit Desktop-Computern nicht erreichbar.

Die Seite „allestörungen.de“ registrierte ab etwa 20.40 Uhr einen sprunghaften Anstieg der Störungsmeldungen für den Kurznachrichtendienst.

Der Grund für die Störung war zunächst unklar. An Rechnern und in der Twitter-App sahen Nutzer Störungsmeldungen wie „Tweet können im Moment nicht geladen werden“ oder auf Englisch „Something is technically wrong“, technisch stimmt etwas nicht.

(moi/ba)