YouTube Goldene Kamera Digital Award: Die Preisträger

Deutschlands beste YouTuber sind am Donnerstag mit dem YouTube Goldene Kamera Digital Award ausgezeichnet worden. So lief die Gala.

Berlin. Es ist die Preisverleihung, bei der Deutschlands beste YouTuber geehrt werden: Beim YouTube Goldene Kamera Digital Award werden in acht Kategorien die witzigsten, besten, cleversten Formate ausgezeichnet, die sich auf der Videoplattform finden lassen. Die 75-minütige Gala wurde live aus dem Kraftwerk in Berlin übertragen und von Steven Gätjen und Jeannine Michaelsen moderiert . Beginn war um 19.30 Uhr.

1000 Gäste, jede Menge Kameras und Filmteams (Ehrensache) – dazu Revolverheld, der US-Durchstarter Alex Aiono und Deutschlands Eurovision-Star Michael Schulte auf der Bühne: Im zweiten Jahr ist der Digital Award der Goldenen Kamera (Funke Mediengruppe) noch einmal gewachsen, hat mit YouTube einen starken Partner dazu gewonnen.

Die Gastgeber des Abends: (von rechts nach links) Jochen Beckmann (Verlagsgeschäftsführer Funke Zeitschriften), Julia Becker (Gesellschafterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, Philipp Justus (Vice President Google Central Europe), und Andreas Schoo (Geschäftsführer der Funke Mediengruppe).

Foto: www.steffen-jaenicke.de / Steffen Jänicke / GOLDENE KAMERA

Auf dem roten Teppich waren um 18 Uhr die Stars angekommen. Für Alex Aiono war es die erste Gala der Goldenen Kamera. „Ein gutes YouTube-Video muss unterhalten. Sonst taugt es nichts. Darum geht es ja”, sagte der US-Newcomer. Die nominierte Back-Queen Sally sagte: „Ein guter YouTuber muss entweder unterhalten oder informieren, im Idealfall beides.”

Senioren, die hilflos, aber unterhaltsam Computerspiele zocken, Fitness-Queens und Bäckerinnen, die ihr Hobby dank YouTube zum Beruf gemacht haben, Filmfanatiker und Wissensvermittler – alle hofften auf eine der Trophäen.

Steven Gätjen und Jeannine Michaelsen moderierten die Gala zur Verleihung des Youtube Goldene Kamera Awards im Berliner Kraftwerk. Foto: Jörg Krauthöfer

. Foto: www.steffen-jaenicke.de / Steffen Jänicke / GOLDENE KAMERA

Auch Revolverheld schauten auf dem roten Teppich vorbei. Die Band musste allerdings auch arbeiten – als Pausen-Act. Foto: Jörg Krauthöfer

Die Filmfans Jay & Arya auf dem roten Teppich – wenig später wurden sie als Preisträger gefeiert. Foto: Jörg Krauthöfer

Moderatorin Aminata Belli war als Teil der Interview-Serie „Germania“ vor Ort, die mit dem Special Award ausgezeichnet wurde. Foto: Jörg Krauthöfer



Der DJ Hugel gab sich ganz lässig auf dem roten Teppich. Foto: Jörg Krauthöfer

Pinar Atalay passte ihr Outfit dem Teppich an. Foto: Jörg Krauthöfer

Sänger Moritz Garth mit seiner Freundin Lisa-Marie, die er später bei seiner Dankesrede (ausnahmsweise) als Erste erwähnte. Foto: Jörg Krauthöfer

Saliha Özcan von „Sallys Welt" gehörte ebenfalls zu den Nominierten. Foto: Jörg Krauthöfer

Vor allem mit ihren Backkünsten begeistert Sally mehr als 1,3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Foto: Eventpress / Eventpress / GOLDENE KAMERA



YouTuber Freshtorge gehörte der Jury beim Youtube Goldene Kamera Award an. Foto: Jörg Krauthöfer

Wana Limar war die erste Interviewpartnerin, die für die später preisgekrönte Gesprächsreihe „Germania“ vor die Kamera ging. Foto: Jörg Krauthöfer

Ein letztes Foto vor dem Start der Gala: Jeannine Michaelsen mit Steven Gätjen. Foto: Eventpress / GOLDENE KAMERA/Eventpress

In den USA ist Alex Aiono zuletzt richtig durchgestartet. Beim Youtube Goldene Kamera Award durfte der US-Musiker als Pausen-Act das Berliner Publikum unterhalten. Foto: Jörg Krauthöfer

Genauso wie Aiono trat auch Michael Schulte auf. Der deutsche ESC-Starter von 2018 präsentierte dabei sogar seine neue Single „Never let you down“. Foto: Jörg Krauthöfer



Sebastian Pufpaff war der erste Laudator des Abends. Foto: Eventpress / Eventpress / GOLDENE KAMERA

Sie machten sich später bei ihrer Ehrung in der Kategorie „Let’s Play + Gaming“ zu den Lieblingen des Abends: Ursula, Evelyn, Melita und Peter von „Senioren zocken". Foto: Eventpress / Eventpress / GOLDENE KAMERA

Mady Morrison ist professionelle Yoga-Lehrerin und leitet mit ihren YouTube-Videos mehr als 200.000 Abonnenten beim Yoga an. Foto: Jörg Krauthöfer

Steven Gätjen und Jeannine Michaelsen auf der Bühne beim Start der Gala in Berlin. Foto: Eventpress / GOLDENE KAMERA/Eventpress

Sie holten den ersten Preis des Abends: Jay und Arya gewannen in der Kategorie „Best of Comedy + Entertainment“. Foto: Eventpress



Pinar Atalay und Steven Gätjen ehrten den Selbstversuch-YouTuber Tomatolix in der Kategorie „Best of Review + Information“. Foto: Eventpress

Revolverheld und Antje Schomaker bei ihrem gemeinsamen Auftritt. Foto: Eventpress

Der Moment des Abends: Die etwas betagteren Protagonisten des YouTube-Channels „Senioren zocken“ sind vor Freude über ihren Sieg in der Kategorie „Let’s Play + Gaming“ völlig aus dem Häuschen. Foto: Eventpress

Alex Aiono bei seiner Performance. Foto: Eventpress

Teilnehmer der Interviewreihe „Germania“ berichteten, warum das Format mit Recht den „Special Award“ der Jury bekam. Foto: Eventpress / © Eventpress / GOLDENE KAMERA



Jeannine Michaelsen mit den Macherinnen des YouTube-Channels „Kurzgesagt – In a nutshell“, die sich die Trophäe in der Kategorie „Best of Education“ sicherten. Foto: Eventpress / © Eventpress / GOLDENE KAMERA

Michael Schulte sang nicht nur seinen bekannten ESC-Song „You Let Me Walk Alone“, sondern baute in sein Medley auch seine neue Single „Never let you down“ ein, die bei der Gala Weltpremiere feierte. Foto: Eventpress / © Eventpress / GOLDENE KAMERA

Der Schlussakt der Gala: Alle Künstler des Abends zusammen auf der Bühne. Foto: Eventpress / © Eventpress / GOLDENE KAMERA



• Hier sind die Preisträger des Abends:

Special Award: Funk mit der Serie „Germania“

„Spiel ma’ lieber nicht mit dem“, „der Araber ist aggressiv“, „Deutschland ist für mich Roggenbrot“ – die Protagonisten der Serie „Germania“ eint vordergründig eigentlich nur eins: Sie haben ausländische Wurzeln, mal kamen sie selbst irgendwann aus dem Ausland nach Deutschland, mal ihre Eltern oder auch nur ein Elternteil.

Das Format von Funk, dem Online-Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene von ARD und ZDF, gibt ihnen Raum, zu erzählen, wie es ist, in Deutschland irgendwie anders als die Masse zu sein. Wie sie das Land wahrnehmen. Und was Heimat für sie bedeutet.

Dabei geht es auch um Vorurteile – eine spannende Porträtserie über das Deutschland aus immer neuen Perspektiven. Das hat die Jury begeistert – der Special Award würdigt das gesellschaftliche Engagement einer besonderen Serie, in der Laudator Matteo von Culcha Candela „ein buntes und differenziertes Bild von Deutschland“ zu sehen bekommen hat.

Ideengeber Bastian Asdonk kündigte dann gleich auch noch eine neue Serie an: Ab 3. Oktober startet die Reihe „Germania Ost“, in der der Berliner Rapper MC Bomber, Rapperin Sookee und der als Romano bekannte Sänger Roman Geike, wie es für sie war, in der DDR aufzuwachsen und mit der Wende auf einmal ein „Ossi“ zu sein.

YT Germania

Let’s Play + Gaming: Senioren zocken

Als Evelyn Gundlach vor zwei Jahren erstmal den Controller in die Hand nahm, hatte sie keine Ahnung, was sie da eigentlich tut. Und: Wie erfolgreich das mal wird. Die 87-Jährige ist bei „Senioren zocken“ Testspielerin – wie ein Dutzend weiterer Rentner.

Die Zuschauer lieben es, wenn sie, Uschi und Melita, sich durch komplexe Videospielwelten kämpfen. Und dabei ausgesprochen charmant völlig versagen.

Fast 370.000 Follower haben die Rentner und jetzt auch einen YouTube Goldene Kamera Digital Award – und das konnten sie auf der Bühne wohl selbst nicht ganz glauben. Moderatorin Jeannine Michaelsen nannte sie „Botschafter der Lebensfreude“. So eine Freude habe sie noch nie in Gesichtern von Gewinnern gesehen.

Sieger Georg ist aber selbst dann auch Vollprofi bei der Dankesrede: „Wir haben das unseren Produzenten, unseren Kameraleuten und unseren lieben Fans zu verdanken.“ Gundlach kommen auf der Bühne sogar die Tränen: „Ich bin überwältigt.“

YT Senioren zocken

Review + Information: Tomatolix

Zucker ist ungesund, Hypnose Unfug und mit Glücksspiel wird man reich? Kann sein. Oder auch nicht. Der YouTuber Tomatolix vertraut nicht auf allgemeine Annahmen – er probiert lieber aus. Seine „Selbstexperimente“ erheitern mehr als 370.000 Abonnenten. Und wenn er nicht checkt, ob es Geister gibt oder ob Cannabis oder Alkohol schlimmer sind, macht er eben Praktika.

Äh ich kanns gar nicht glauben, ich hab tatsächlich gerade eine goldene Kamera gewonnen! 😱 https://t.co/YSziTFTwKV — Felix (@tomatolix) September 27, 2018

Mal einen Tag als Bestatter, mal einen Tag als Fischer. Etwas länger kann er sich mit seiner neusten Rolle beschäftigen: Seinen YouTube Goldene Kamera Digital Award darf er länger als 24 Stunden behalten.

„Krass, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht“, sagte der Preisträger zu seiner Ehrung. Der Preis bedeute, „dass die Arbeit wertgeschätzt wird“. Aber wenn es dann noch eine andere Instanz gebe, die das bestätige, sei das eine Ehre.

YT tomatolix

Sports: freekickerz

Sie sind die YouTube-Meister, mit sieben Millionen Abonnenten ganz klar Champions League unter den Formaten – freekickerz gelten als die Spezialisten für Fußballunterhaltung beim Videoportal. Und jetzt haben sie auch noch den Pott geholt – beziehungsweise den YouTube Goldene Kamera Digital Award.

Mal treten sie gegen Profis an, mal spielen sie die besten Szenen der Bundesliga nach. Und dazu gibt es jede Menge passende Kommentare. Für Fußball-Fans ein Muss.

YT Freekickerz

Best of Comedy + Entertainment: Jay & Arya

Sie träumen davon, Serien und Spielfilme für ein internationales Publikum zu produzieren – Jay & Arya haben große Ziele. Und: Eine weitere gute Referenz in der Vita. Denn neben 1,7 Millionen Abonnenten und einem Kurzfilm-Hit namens „Mission Impossible: The Black Scorpion“ verbuchen die beiden jetzt auch den YouTube Goldene Kamera Digital Award auf der Haben-Seite. Der Kanal ist ein Fest für Popkultur- und Filmfans – vielleicht bald auch aus Hollywood? Zu ihrer Auszeichnung sagten die beiden: „Wir hatten nie gedacht, dass wir mal so einen Preis bekommen.”

YT Jay & Arya

Best of Education +Coaching: „Kurzgesagt – In A Nutshell“

Es heißt, man lernt nie aus. Zum Glück. Denn sonst würde es keinen Grund geben, sich auf „Kurzgesagt – In A Nutshell“ die Welt erklären zu lassen. Mehr als sieben Millionen Abonnenten lernen in farbenfrohen, knackigen Videos mal eben alles Wichtige zu Menschheitsgeschichte, Schwarzen Löchern, Fermi Paradoxon und den Folgen der Plastiknutzung.

Das gefiel der Jury – und verlieh den Macherinnen den YouTube Goldene Kamera Digital Award. Den Kanal gibt es übrigens trotz internationaler Ausrichtung weiter auch auf Deutsch („Dinge erklärt - Kurzgesagt“).

Kurzgesagt – In a Nutshell

Music: Moritz Garth

Zur Einleitung der Verleihung des Music-Awards coverte Michaelsen die drei Nominierten mit leicht variierten Texten. Kann man machen, gewonnen hat dann aber doch ein Original – Moritz Garth, einer der ganz großen Durchstarter der YouTube-Musikszene.

Garth hat schon mehr als 480.000 Fans, sein Song „Kaltes Wasser“ schon lange die 1,5 Millionen Views geknackt. Sein neuer Song „Bumerang“ läuft ebenfalls super. Ob der YouTube Goldene Kamera Digital Award auch zurückkommt, wenn man ihn wirft, ist unwahrscheinlich. Es ist aber ohnehin davon auszugehen, dass Garth als Gewinner der Rubrik Musik seine Trophäe behält.

YT_Moritz

Brand Channel: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Über den Sieger in der Kategorie „Best Brand Channel“ entschied das Publikum während der Verleihung im Berliner Kraftwerk per Live-Voting – und zeichnete damit die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aus, für Viralhits wie „Ist mir egal“ und den U2-Auftritt vor der U2 - also der Band vor der Bahnlinie.

Marketing-Chef Martell Beck nahm den Award entgegen – und erklärte den Slogan seines Unternehmens „Weil wir dich lieben“ ziemlich lässig: „Sauber, sicher, pünktlich glaubt uns eh keiner.“

YT BVG – YGKDA

--------------------------



--------------------------

Worum geht es bei dem Award?

Der YouTube Goldene Kamera Digital Award (#YTGKDA) zeichnet Youtube-Creator aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Kreativität, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen.

YT Die Übersicht zum #ytgkda

Wer hat’s erfunden?

2017 hat die Funke Mediengruppe, zu der auch dieses Portal gehört, zum ersten Mal den Goldene Kamera Digital Award verliehen. Als Erweiterung der Goldenen Kamera, die seit mehr als 50 Jahren nationale und internationale Stars aus der Film-, TV- und Musikbranche ehrt, zeichnet der Digital Award die neuen Stars und Creator aus dem Internet aus. YouTube ist dabei ein passender Partner – erst kürzlich ist auch in Deutschland YouTube Originals gestartet , eine Netflix-Konkurrenz. Ein weiterer Beleg: Streaming ist das neue Fernsehen.

Was ist der Special Award?

Eine Persönlichkeit wird von der Jury mit einem Sonderpreis für herausragende Leistungen im Netz geehrt. Wer hat mit den Mitteln der sozialen Netzwerke und im Netz für Furore gesorgt? Welche Idee oder Kampagne wird zum Vorbild für Millionen Follower weltweit? Wer hat die Welt verändert und ein Stück besser gemacht? Wer den Special Award bekommt, ist natürlich noch geheim – wie alle anderen Gewinner auch.

Wer entscheidet über die Gewinner?

Entschieden hat eine Jury, die sich aus Videomachern, Moderatoren wie Pinar Atalay , Schauspielern, etwa Collien Ulmen-Fernandez, und Medienmachern zusammensetzt. Über den „Brand Channel“-Award entscheidet das Publikum aus drei Favoriten. Der Preis geht an die Marke, die sich am inhaltsstärksten und professionellsten bei YouTube präsentiert hat. Über die Shortlist für den „Best Music Act“ wurde im Vorfeld online abgestimmt.

So rockte 2017: Die Highlights der YouTube-Stars YouTube-Stars: Was waren die Highlights der YouTuber 2017? Redakteurin Johanna Rüdiger fragt Lisa von "ItsColeslaw", Nemi von den "Datteltäterin" und Evelyn von "Senioren Zocken". So rockte 2017: Die Highlights der YouTube-Stars

(ses/ba)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.