Extremistische Facebook-Beiträge: Team löscht hunderttausende Posts

Facebook-Skandal: Reporterin Johanna Rüdiger hat die Promis auf dem roten Teppich gefragt, was passieren muss, damit sie ihr Facebook-Profil löschen.

Facebook-Skandal: Reporterin Johanna Rüdiger hat die Promis auf dem roten Teppich gefragt, was passieren muss, damit sie ihr Facebook-Profil löschen.

Facebook-Skandal: Das sagen die deutschen Promis über den Datenmissbrauch Facebook-Skandal: Reporterin Johanna Rüdiger hat die Promis auf dem roten Teppich gefragt, was passieren muss, damit sie ihr Facebook-Profil löschen.

Menlo Park. Facebook geht nach eigenen Angaben härter denn je gegen extremistische Inhalte auf seiner Plattform vor: Im ersten Quartal 2018 habe das weltgrößte Online-Netzwerk hunderttausende Beiträge mit Bezug zu den Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) und Al-Qaida gelöscht. Insgesamt seien 1,9 Millionen Beiträge entfernt oder mit Warnhinweisen versehen worden – doppelt so viele wie im vorangehenden Quartal, teilte Facebook am Montag (Ortszeit) mit.

99 Prozent davon wurden demnach nicht von Benutzern gemeldet, sondern von automatisierter Software und eigenen Prüfern entdeckt. Im Durchschnitt seien solche Beiträge für weniger als eine Minute auf der Plattform verfügbar, hieß es.

Team ist auf Terror-Inhalte spezialisiert

Zugleich veröffentlichte der Online-Dienst seine Definition von Terrorismus: "Jede Nichtregierungsorganisation, die vorsätzliche Gewalttaten gegen Personen oder Eigentum begeht, um eine zivile Bevölkerung, Regierung oder internationale Organisation einzuschüchtern, um ein politisches, religiöses oder ideologisches Ziel zu erreichen." Regierungen hingegen dürften nach rechtlichem Verständnis unter bestimmten Umständen rechtmäßig Gewalt anwenden.

Katarina Barley: So will die Justizministerin bei Facebook durchgreifen Facebook-Skandal: Reporterin Johanna Rüdiger hat SPD-Ministerin Katarina Barley gefragt, wie sie unsere Daten besser schützen will – und wann sie ihr eigenes Facebook-Profil löscht. Katarina Barley: So will die Justizministerin bei Facebook durchgreifen

Mit dem Aufspüren extremistischer Beiträge befasst sich ein auf Terror-Inhalte spezialisiertes Team. Laut Facebook ist die Gruppe seit Juni vergangenen Jahres von 150 auf 200 Mitarbeiter angewachsen, weitere sollen hinzukommen.

Anfang März hatte die Europäische Kommission neue Richtlinien zur Entfernung terroristischer und anderer illegaler Inhalte auf Facebook und anderen Online-Plattformen erlassen, um den Druck auf die Anbieter zu erhöhen. (dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.