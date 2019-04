Gesundheit Impfpflicht: Das sind die Regeln in anderen Ländern der EU

Nach einem Masernausbruch in einer Grundschule wird wieder vermehrt über Pflichtimpfungen gesprochen.

Jens Spahn will Gesetzentwurf für Impfpflicht gegen Masern vorlegen. So werden in anderen Ländern Impfungen geregelt.