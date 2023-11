Vegetarischer Kartoffel-Wirsing-Pott

Eine Soße, deren Aromen sich über Stunden entfalten, butterweiches Fleisch, das fast auf der Gabel zerfällt – Gulasch, das ist für viele Menschen wahres Soulfood! Ein klassisches Sonntagsessen, das es ruhig viel öfter geben könnte. Langweilig muss das nicht werden, denn: Was lange schmort, wird endlich gut.

Kartoffel-Wirsing-Pott

Zutaten für 4 Portionen:

1 rote Paprikaschote

600 g Kartoffeln

1 Süßkartoffel (ca. 400 g)

1 rote Zwiebel

2 EL Öl

2 EL Tomatenmark

1 Liter Gemüsebrühe

Salz

Pfeffer

ca. 1 TL edelsüßes Paprikapulver

ca. 1 TL Kreuzkümmel

500 g Wirsingkohl

1 EL Speisestärke

½ Bund Petersilie

200 g saure Sahne

1 Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel darin andünsten. Paprika und Kartoffeln zufügen, kurz mitdünsten. Tomatenmark zufügen, kurz anschwitzen und mit Gemüsebrühe ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Kreuzkümmel würzen und zugedeckt ca. 20 Minuten garen.

2 Wirsing putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. In den letzten 10 Minuten der Garzeit zufügen und mitkochen. Stärke mit wenig Wasser glatt rühren, Soße damit binden. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter fein hacken. Gulasch noch einmal kräftig abschmecken. Mit saurer Sahne und Petersilie servieren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pro Portion ca. 16 g F, 61 g KH, 13 g E, 450 kcal.

Appetit bekommen?

Gut! Hier kommen köstliche Rezepte für leichtes Hähnchengulasch, Bierfleisch unter knuspriger Brötchenhaube – und auch eine richtig gute vegetarische Version.

Rindergulasch mit Orangen-Gremolata und Maronen Foto: Eat Club

Deftiges Brauhausgulasch mit Biersoße und Brötchenhaube Foto: Eat Club

Hähnchen-Kürbis-Ragout mit Chorizo Foto: Eat Club

Vegetarischer Kartoffel-Wirsing-Pott Foto: Eat Club