Anstelle von Würstchen kommen in diesen veganen Hot Dog ganze Karotten: würzig mariniert, gebraten und mit Avocadosalsa als Topping.

In der schnellen Küche sind Hot Dogs ein absoluter Favorit. Wer kein Fleisch isst, geht dabei allerdings oft leer aus. Dieses Rezept zeigt, dass das Fast Food auch in einer veganen Variante unwiderstehlich ist – mit einer Karotte als Wurst.

Unsere veganen Hot Dogs aus Karotten bestechen dabei dank ihrer würzigen Marinade. Doch auch eine andere Zutat kämpft in diesem veganen Rezept um den Platz als Highlight des Gerichts: die Avocado-Salsa.

Rezept: Vegane Karotten-Hot-Dogs

Hot Dogs lassen sich leicht für ein entspanntes Sommerpicknick, eine Grillparty oder ein gemütliches Beisammensein mit Freunden und Familie vorbereiten. Mit Wurst, Röstzwiebel und Soße ist hier aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Dieser vegane Hot Dog wird garantiert nicht nur Vegetarier und Veganerinnen begeistern: Er ist gesund, herzhaft, easy zubereitet und dabei wunderbar lecker!

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für 4 Stück .

. Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + Wartezeit

ca. 30 Minuten + Wartezeit Nährwertangaben: Pro Stück ca. 400 kcal, 12 g F, 62 g KH, 9 g E

Zutatenliste für vegane Hot Dogs aus Karotten

8 kleine Karotten

4 Zweige Rosmarin

3 EL Sojasoße

1 EL Olivenöl

1 TL geräuchertes Paprikapulver

3 rote Zwiebeln

150 g Tomaten

1 reife Avocado

Salz

Pfeffer

2 EL Limettensaft

2 EL Ahornsirup

1 EL Apfelessig

4 Hot Dog Brötchen

200 ml Barbecuesoße

Gefrierbeutel

Karotten putzen und schälen. Rosmarin waschen, trocken schütteln. Nadeln abstreifen und fein hacken. Sojasoße, Öl, Paprika und Rosmarin, bis auf etwas zum Bestreuen, verrühren. In einen Gefrierbeutel geben. Karotten zugeben, mischen und ca. 1 Stunde kaltstellen. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Tomaten waschen, putzen und klein würfeln. Avocado halbieren, Stein entfernen und Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Ebenfalls klein würfeln. Beides mischen, mit Salz, Pfeffer und Limettensaft würzen.

Karotten mit der Marinade in eine Pfanne geben, 500 ml Wasser zugießen und alles erhitzen. Aufkochen, köcheln lassen, bis das Wasser verdampft ist. Dabei mehrmals in der Pfanne wenden. Zwiebeln zufügen und mit braten. Ahornsirup und Essig zugeben, kurz weiter braten und vom Herd ziehen. Brötchen nach Packungsanweisung erwärmen. Einmal quer halbieren, aber nicht durchschneiden. An der Schnittfläche mit Barbecuesoße bestreichen.

Brötchen mit Karotten, Avocadosalsa und Zwiebeln füllen. Mit restlichem Rosmarin bestreuen.

