In diesem Gericht sind gleich drei Entzündungshemmer enthalten: Ananas, Ingwer und Kurkuma

Hamburg. Lachs hat reichlich Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D an Bord, und frische Ananas liefert entzündungshemmende Enzyme. Die drei Top-Entzündungshemmer auf dem Teller sind hier Ananas, Ingwer und Kurkuma.

Gold für die Abwehr: Kurkumalachs mit Ananassalsa

Zutaten für 4 Portionen:

50 g Kokoschips

800 g Ananas

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

1 rote Chilischote

2 EL Apfelessig

5 EL Öl

Salz, Pfeffer

200 g Vollkornreis

4 Lachsfilets (à ca. 180 g)

1 TL Kurkuma

3 große Knoblauchzehen

3 EL geröstetes Sesamöl

½ Bund Lauchzwiebeln

1 Kokoschips in einer Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen und auskühlen lassen. Ananas schälen, Fruchtfleisch klein würfeln, Strunk dabei entfernen. Ingwer schälen und fein reiben. Chili längs halbieren, entkernen, waschen und fein schneiden. Alles mit Essig und 2 EL Öl mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Lachs waschen, trocken tupfen und in eine Auflaufform legen. Kurkuma mit 3 EL Öl verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Fisch mit dem Würzöl bestreichen, im Ofen 12–15 Minuten (je nach Dicke des Filets) backen.

3 Inzwischen Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Sesamöl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauch darin goldbraun braten. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Reis abgießen, Knoblauch mit Öl und Lauchzwiebeln untermischen. Lachs mit Reis und Ananassalsa servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 38 g E, 41 g F, 58 g KH, 760 kcal

Gold für die Abwehr: Kurkumalachs mit Ananassalsa Foto: Eat Club

Kraftvoller Start: Overnight-Oats Foto: Eat Club

Superkräfte-Brokkolisalat Foto: Eat Club