Hamburg. Wann ist die beste Zeit für eine Kreuzfahrt? Wann fährt man am günstigsten? Was Sie bei der Buchung beachten sollten, lesen Sie hier.

Das Angebot an Kreuzfahrten ist groß. Doch wann ist der ideale Zeitpunkt für eine Buchung? Lieber so früh wie möglich oder doch Last Minute? Wann bieten die Reedereien welche Reiseziele an? Und wann spart man am meisten Geld?

Vorweg: Eine generelle Regel für den perfekten Buchungszeitraum einer Kreuzfahrt gibt es nicht, da diese von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise dem Reiseziel, den Reisedaten, der Reederei, der eigenen Flexibilität und den persönlichen Bedürfnissen abhängt. Allerdings können Saisonzeiten oder Frühbucherrabatte einen wesentlichen (Preis-)Unterschied ausmachen. Je nach Reiseziel gibt es bestimmte Zeiträume, in denen eine Buchung empfohlen wird, um sich einen Platz an Bord in der gewünschten Kabinenkategorie zu sichern. Hier ein paar Tipps, wie Sie für sich den besten Zeitpunkt für die Buchung Ihrer Kreuzfahrtreise finden:

Buchung abhängig vom Reiseziel

Ostsee: Die Monate Mai bis September sind aufgrund der Wetterbedingungen für eine Ostsee-Kreuzfahrt am besten geeignet. Die meisten Reedereien bieten ihre Touren daher ausschließlich im Sommer an. Tipp für Schnäppchenjäger: Wer erst für den Spätsommer eine Kreuzfahrt bucht, kann deutlich günstiger mitreisen. Eine Ausnahme bilden Kreuzfahrten nach Skandinavien, die sich auch in der Winterzeit großer Beliebtheit erfreuen.

Mittelmeer: Schiffsreisen durch das westliche Mittelmeer sind ganzjährig buchbar, da sowohl im warmen Sommer als auch im milden Winter angenehme Temperaturen herrschen. In den etwas kühleren Wintermonaten verringert sich jedoch auch die Auswahl der Angebote. Wer mit seiner Familie beispielsweise in den Sommerferien verreisen will, sollte laut dem Online-Kreuzfahrtanbieter „Dreamlines“ aufgrund der Verfügbarkeiten am besten schon am Ende des Vorjahres buchen.

Karibik: Die Trockenzeit von Mitte November bis März ist für eine Karibik-Kreuzfahrt am besten geeignet, um dem kalten Winter mit Schnee und Regen in Deutschland zu entfliehen. Da mit Karibik-Kreuzfahrten beispielsweise auch Flüge verbunden sind, empfiehlt es sich, ungefähr sechs bis acht Monate vor Reiseantritt zu buchen.

Buchung abhängig vom Profil

Familien: Da bei Erwachsenen mit Kindern die Urlaubszeit meistens mit Schulferien verknüpft ist, empfiehlt es sich, so früh wie möglich zu buchen. Nicht nur, um allen Mitreisenden einen Platz zu sichern, sondern auch den Komfort auf der Reise zu garantieren, indem spezielle Familienkabinen oder Kabinen mit Verbindungstüren, die es nur in begrenzter Zahl an Bord gibt, gebucht werden können. Familien mit kleineren Kindern fahren deutlich günstiger, wenn sie ihren Kreuzfahrturlaub außerhalb der Ferienzeit planen.

Singles: Für Alleinreisende lohnt es sich ebenfalls so früh wie möglich zu buchen. Denn: Einzelkabinen gibt es nur in begrenzter Anzahl. Zudem sollte man sich bei der jeweiligen Reedereien erkundigen, ob die Einzelkabine ohne den üblichen Zuschlag von 50 bis 100 Prozent angeboten wird. Bei der Reederei „Norwegian Cruise Line“ gibt es sogar spezielle Singlekabinen inklusive Aufenthaltsraum an Bord. Wer nicht für eine Doppelkabine zahlen möchte und flexibel in seiner Planung ist, kann auch mit Last-Minute-Kreuzfahrt-Angeboten deutlich günstiger alleine fahren.

Buchung abhängig von der Reisezeit

Frühbucherrabatt: Wer seinen Kreuzfahrturlaub frühzeitig plant, kann nicht nur Geld sparen, sondern auch von weiteren Vorteilen profitieren. Die Rede ist von dem sogenannten Frühbucherrabatt, den die Reedereien anbieten. Laut dem Reisemagazin „Nix-wie-weg.de“ können Urlauber bereits ein Jahr vor der geplanten Reise mit den sogenannten Frühbucher Plus Ermäßigungen, die einige Anbieter sogar noch bis zu fünf Monate vorher anbieten, am meisten sparen. Den normalen Frühbucherrabatt gewähren die Reedereien bis zu drei Monate vor Reiseantritt. Übrigens: Bei Kreuzfahrten gibt es anders als bei Pauschalreisen feste Rabattbeträge. Wer frühzeitig bucht, kann laut der Website zwischen 50 und 250 Euro sparen.

Nebensaison: Wer eine Kreuzfahrt außerhalb der Hauptsaison bucht, fährt oft deutlich günstiger. Denn es reisen weniger Menschen, was zu niedrigeren Preisen führt. Nicht nur bei der Reise selbst, sondern auch bei der Anreise zum Abfahrtshafen können Sie in der Nebensaison Geld sparen. Das Schiff ist nicht so voll und auch die Städte, die bei der Schiffsreise erkundet werden können, sind nicht überlaufen. Lediglich das Wetter kann etwas unbeständiger sein.

Last Minute: Sie sind in der Urlaubsplanung flexibel oder können erst spät planen? Dann empfiehlt es sich, nach Last-Minute-Angeboten der Reedereien Ausschau zu halten. Wer spontan und hinsichtlich der Kabinenkategorie flexibel ist, profitiert von besonders günstigen Preisen. Wichtig zu wissen: Sechs bis zwölf Wochen vor Abreise senken die Reedereien oftmals ihre Preise.

Buchung abhängig von der Reederei

Event-Kreuzfahrt: Je nach Reederei gibt es auch spezielle Themenkreuzfahrten oder kleinere Schiffe, die schnell ausgebucht sind. Wenn Sie beispielsweise eine Expeditionskreuzfahrt machen möchten, um Meerestiere zu beobachten, sollten Sie mindestens ein Jahr im Voraus buchen. Auch Event-Reisen wie beispielsweise Rock-, Wellness- oder Karnevals-Kreuzfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit: Wer hier mitfahren will, sollte sich rechtzeitig bei der jeweiligen Reederei oder seinem Reiseanbieter informieren.

Tipp: Jede Reederei bietet zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten spezielle Angebote für Kreuzfahrten an. Wer direkt informiert werden möchte, kann beispielsweise den Newsletter seiner favorisierten Reederei abonnieren oder dem Anbieter in den sozialen Medien folgen, um schnell reagieren zu können.