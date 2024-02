Hamburg. Parken während des Kreuzfahrturlaubes – wo ist es sicher und kostengünstig? Alle Parkplätze in Kieler Hafennähe finden Sie hier.

Der Kieler Hafen ist ein bedeutender Fähr- und Kreuzfahrthafen in Deutschland. Insgesamt gibt es drei große Stadthäfen in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins: Ostseekai, das zentrale Terminal mit Anbindung für Parkmöglichkeiten, Schwedenkai und Norwegenkai. Auch der Ostuferhafen, Kiels größter Frachthafen, Kanalhäfen und der Flughafen zählen zu den Hafenteilen des Port of Kiel.

Cruise Terminal Ostseekai: Ostseekai 1, 24105 Kiel

Schwedenkai: Schwedenkai 1, 24103 Kiel

Norwegenkai: Norwegenkai, 24143 Kiel

Ostuferhafen: Ostuferhafen, 24149 Kiel

Das Cruise Terminal Ostseekai im Kieler Hafen zählt zu den modernsten Kreuzfahrtterminals an der deutschen Küste. © Björn Wylezich | stock.adobe.com

Port-Parking: Stellplätze für Kreuzfahrer

Port-Parking, der Parkservice des Port of Kiel, bietet Urlaubern sichere Parkmöglichkeiten am Ostseekai – einem der wichtigsten Kreuzfahrt-Terminals in Kiel – Norwegenkai, Schwedenkai, Ostuferhafen und Flughafen. Zu den Kooperationspartnern gehören AIDA, MSC Kreuzfahrten, TUI Cruises, Stena Line, Costa Kreuzfahrten, Color Line und Hansa Touristik. Da die Anzahl der Stellplätze limitiert ist, empfiehlt es sich, frühzeitig vor Reiseantritt einen Parkplatz zu reservieren.

Adresse: Ostseekai, 24103 Kiel

Ostseekai, 24103 Kiel Telefon: Anfragen für AIDA-Reisen: +49 (0) 431 98 22 347Anfragen für TUI-Reisen: +49 (0) 431 9822 346Anfragen für MSC-Reisen: +49 (0) 431 9822 345

Anfragen für AIDA-Reisen: +49 (0) 431 98 22 347Anfragen für TUI-Reisen: +49 (0) 431 9822 346Anfragen für MSC-Reisen: +49 (0) 431 9822 345 Anfragen andere Reedereien: +49 (0) 431 9822 399

Mail : portparking@portofkiel.com

: portparking@portofkiel.com Parkplätze: Freistellplätze, insgesamt fünf Parkflächen

Freistellplätze, insgesamt fünf Parkflächen Kosten: 8 Tage: Terminal Norwegenkai (nur Color Line) ab 95 Euro, Terminal Ostseekai (nur TUI Cruises) ab 169 Euro, Terminal Schwedenkai (nur Color + Stena Line) ab 79 Euro, Ostuferhafen (nur Costa + MSC Cruises) ab 149 Euro, Shuttle-Parkplatz am Flughafen (nur AIDA Cruises) ab 129 Euro

8 Tage: Terminal Norwegenkai (nur Color Line) ab 95 Euro, Terminal Ostseekai (nur TUI Cruises) ab 169 Euro, Terminal Schwedenkai (nur Color + Stena Line) ab 79 Euro, Ostuferhafen (nur Costa + MSC Cruises) ab 149 Euro, Shuttle-Parkplatz am Flughafen (nur AIDA Cruises) ab 129 Euro Buchung: Online über „portparking.de“ (empfohlen) und vor Ort

Online über „portparking.de“ (empfohlen) und vor Ort Service: Videoüberwachung, eingezäuntes Gelände, Kurzzeitparkplätze, Winterstellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder Boote auf Trailern, Dauerparkplätze (ab 75 Euro pro Monat) auf Anfrage

Parkservice AIDA Cruises

Wer eine Kreuzfahrt ab Kiel mit der AIDA-Flotte bucht, kann bei der Buchung den Parkservice, den die Reederei in Kooperation mit ausgewählten Unternehmen anbietet, in Anspruch nehmen. Der von Kameras und Sicherheitsdienst überwachte Parkplatz sollte laut Empfehlung der Reederei bis spätestens drei Tage vor Reiseantritt über das Portal „myAIDA“ gebucht werden. Kosten: ab 12 Euro pro Tag für das Shuttle Parken, ab 16 Euro pro Tag für einen Parkplatz am Terminal.

Parken & Meer: Partner von TUI, Costa & Co.

Das Unternehmen „Parken & Meer“ bietet Touristen kameraüberwachte Außen- und Hallenparkplätze für verschiedene Zeiträume an allen Kieler Kreuzfahrtterminals an. Zahlreiche Reedereien wie beispielsweise TUI Cruises, Costa, MSC Cruises oder Hurtigruten gehören zu den Kooperationspartnern. Die Buchung eines Außenstellplatzes beinhaltet einen kostenfreien Shuttleservice, der Sie bequem vom Parkplatz zum Terminal fährt. Auch die Buchung einer Hotelnacht ist bei Bedarf möglich.

Adresse: 3 Standorte: Ostseekai 1, Am Kiel-Kanal 1-3 und Hopfenstraße 62 in 24106 Kiel

3 Standorte: Ostseekai 1, Am Kiel-Kanal 1-3 und Hopfenstraße 62 in 24106 Kiel Telefon: +49 (0) 431 22139279

+49 (0) 431 22139279 Mail: info@parken-und-meer.de

info@parken-und-meer.de Parkplätze : Freigelände und Hallenplätze

: Freigelände und Hallenplätze Kosten: Außenparkplatz ab 49 Euro (inklusive Shuttle), Hallenparkplatz ab 99 Euro (inklusive Shuttle)

Außenparkplatz ab 49 Euro (inklusive Shuttle), Hallenparkplatz ab 99 Euro (inklusive Shuttle) Buchung: online über „parken-und-meer.de“

online über „parken-und-meer.de“ Service: PKW-Überführung, Kameraüberwachung und Sicherheitsdienst, gesetzliche Haftpflichtversicherung, kostenfreier Shuttle- und Kofferservice

PARKEN zum HAFEN KIEL

Der Parkservice „PARKEN zum HAFEN KIEL“ bietet Kreuzfahrturlaubern und Seereisenden Parkmöglichkeiten südlich direkt vor den Toren der Stadt Kiel. Ein Shuttleservice bringt Parkende zu Terminals am Ostseekai, Norwegenkai, Schwedenkai, Ostuferhafen, Sartorikai, Scheerhafen und sonstigen Liegeplätzen in und um Kiel.

Adresse: Preetzer Straße 14, 24250 Nettelsee (Kreis Plön bei Kiel)

Preetzer Straße 14, 24250 Nettelsee (Kreis Plön bei Kiel) Telefon: +49 (0) 4302 78 33 789

+49 (0) 4302 78 33 789 Mail: info@parken-hafen-kiel.de

info@parken-hafen-kiel.de Parkplätze : Außenplatz und Parkhalle

: Außenplatz und Parkhalle Kosten: Außenparkplatz ab 75 Euro für drei Tage (inklusive Shuttle), Parkhallenplatz ab 95 Euro für drei Tage (inklusive Shuttle)

Außenparkplatz ab 75 Euro für drei Tage (inklusive Shuttle), Parkhallenplatz ab 95 Euro für drei Tage (inklusive Shuttle) Buchung: telefonisch oder online über „parken-hafen-kiel.de“

telefonisch oder online über „parken-hafen-kiel.de“ Service: 24-Stunden-Videoüberwachung, Personalüberwachung, Fahrzeugversicherung, kostenloser Shuttle- und Gepäckservice, Winterstellplätze (ab 40 Euro pro Monat) auf Anfrage

Parkservice Kiel Nord

Während die Parkflächen im Winter für die Lagerung von Sportbooten genutzt werden, können dort ab Mitte Mai 2024 auch Urlauber ihre PKWs, E-Autos, Motorräder, Wohnmobile und Anhänger abstellen. Ein Shuttle-Service (inklusive) bringt Kreuzfahrer zum Terminal. Bereits ab März sind die Plätze online buchbar.

Adresse: Schleusenstr. 30, 24106 Kiel

Schleusenstr. 30, 24106 Kiel Telefon: +49 (0) 431 399 05155

+49 (0) 431 399 05155 Mail: info@parkservice-kiel-nord.de

info@parkservice-kiel-nord.de Parkplätze : Halle und Außengelände

: Halle und Außengelände Kosten: 6 bis 8 Tage: Aussenparkplatz für 115 Euro, Hallenparkplatz für 150 Euro

6 bis 8 Tage: Aussenparkplatz für 115 Euro, Hallenparkplatz für 150 Euro Buchung: online über „parkservice-kiel-nord.de“

online über „parkservice-kiel-nord.de“ Service: eingezäuntes, abgeschlossenes Gelände, Wachdienst, E-Ladesäulen, Shuttleservice zum Terminal, Gepäckservice

Park & Cruise (Q-Park)

Das Unternehmen „Q-Park“ bietet mehrtägiges Parken mit einem speziellen Park & Cruise-Tarif in der Kieler Altstadt an. Die Stellplätze sind nur wenige Gehminuten vom Kreuzfahrtterminal am Ostseekai und Schwedenkai entfernt. Der Parkplatz sollte online vorab gebucht werden.

Adresse: Flämische Straße 15, 24103 Kiel

Flämische Straße 15, 24103 Kiel Telefon: +49 (0) 2181 8190 290

+49 (0) 2181 8190 290 Mail: servicecenter@q-park.de

servicecenter@q-park.de Parkplätze : Parkhaus

: Parkhaus Kosten: 7 Tage ab 132 Euro, Kurzzeitparker: je angefangene 60 Minuten: 2 Euro

7 Tage ab 132 Euro, Kurzzeitparker: je angefangene 60 Minuten: 2 Euro Buchung: online über „q-park.de“

online über „q-park.de“ Service: Videoüberwachung, Kurzzeit- und Dauerparken, E-Ladesäulen

Langzeitparken bei Kreuzfahrt: Das sollten Sie beachten

Sollten Sie Ihr Auto für einen längeren Reisezeitraum abstellen, sollten Sie folgendes beachten: Besonders nah am Terminal zu parken, kann etwas teurer sein. Spontanes Langzeitparken ist eher nicht empfehlenswert. Sie sollten sich bei einer längeren Kreuzfahrtreise frühzeitig über entsprechende Kreuzfahrer-Tarife erkundigen. Es gibt Parkhäuser und Anbieter freier Flächen, die Sonderkonditionen anbieten. Oftmals ist auch eine Online-Buchung vorab möglich. Für eine entspannte Ankunft – ohne hektische Parkplatzsuche – empfiehlt es sich, frühzeitig einen kostengünstigen Stellplatz zu reservieren. Wer sich für einen Parkplatz etwas außerhalb entscheidet, für den könnte ein Shuttleservice ein bequemer Weg sein, zum Terminal zu kommen.

Stellen Sie vor dem Abstellen des Fahrzeuges zudem den Reifendruck sicher. Wenn Sie Ihren Pkw länger parken, empfiehlt es sich, den Fülldruck um 0,2. bar zu erhöhen, um die Wahrscheinlichkeit eines Standplattens zu mindern. Ein überdachter Parkplatz ist zu empfehlen, da Ihr Fahrzeug auf einem Außenparkplatz möglichen Wetterschäden ausgesetzt ist. Alle Wertgegenstände sollten vor der Anreise aus dem Auto entfernt oder in Schließfächern vor Ort verstaut werden. Ein Ersatzschlüssel sollte bei einer Person des Vertrauens oder dem Parkservice hinterlegt werden. So kann jemand im Notfall reagieren und Sie haben bei einem Schlüsselverlust im Urlaub bereits vorab für eine Lösung gesorgt.