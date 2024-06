Hamburg. FTI, der drittgrößte Reiseanbieter Europas ist insolvent. Welche Folgen das für Ihre Reise hat und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen

Anfang der Woche reichte die FTI-Gruppe, das drittgrößte Reiseunternehmen Europas, seinen Insolvenzantrag ein und sorgte nur wenige Wochen vor den Sommerferien für Aufruhr. Welche Reisen davon betroffen sind, warum die Insolvenz auch Kreuzfahrten trifft und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen, lesen Sie hier.

FTI-Pleite: Welche Anbieter sind betroffen?

Am 3. Juni 2024 reichte die FTI Touristik GmbH gemeinsam mit der BigXtra GmbH beim Amtsgericht München den Antrag auf Insolvenz ein. Kurzum: Der drittgrößte Reiseveranstalter (nach TUI und DERTOUR) ist zahlungsunfähig und sorgt so bei vielen Reisenden kurz vor den Sommerferien für Unruhe. Rund 60.000 Urlauber sind derzeit unterwegs sind, darunter auch Kreuzfahrer, die gleichermaßen von der Insolvenz des Unternehmens betroffen sein können. Aber: Wenn Sie Ihre Reise direkt über FTI gebucht haben, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass diese auch von der Insolvenz betroffen ist. „Nicht betroffen sind gebuchte Leistungen bei Drittanbietern, die über die Portale der FTI Touristik gebucht worden sind“ so das Reiseunternehmen laut dpa.

Diese Veranstalter sind betroffen:

FTI Touristik GmbH (in Deutschland, Österreich und der Niederlande)

BigXtra GmbH

Diese Marken sind außerdem betroffen:

5vorFlug

DriveFTI

Cars and Camper

Meeting Point Rent-a-Car

Was bedeutet die FTI-Pleite für Kreuzfahrt & Sonnenklar-Reisen?

Ein beliebter Anbieter, der als Vermittler zwischen Veranstalter und Reisenden mit der FTI-Gruppe zusammengearbeitet hat, ist Sonnenklar TV. Auch Kreuzfahrten laufen über die Plattform, wobei einige als Pauschalreisen (meist Kreuzfahrt + Hotel + Flug oder Transfer) gebucht wurden. Da Sonnenklar TV nicht als Veranstalter, sondern als Vermittler fungiert, sind eben auch Kreuzfahrten von der FTI-Pleite nicht ausgenommen. Wer eine Reise über Sonnenklar TV gebucht hat, wird als Veranstalter sehr wahrscheinlich BigXtra in der Buchung finden. Reisen, die über Sonnenklar TV vermittelt und gebucht wurden, aber von FTI-Unternehmen durchgeführt werden, sind deshalb von der Insolvenz der FTI-Gruppe betroffen.

Blick auf das Meer und ein anliegendes Kreuzfahrtschiff von einem Strand in den Bahamas aus. Von der FTI-Pleite sind auch Kreuzfahrten betroffen. © IMAGO/NurPhoto | IMAGO/Jakub Porzycki

Werfen Sie einen Blick in Ihre Buchung: Sind dort BigXtra oder FTI als Veranstalter vermerkt, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Reise betroffen ist. Denn die FTI-Gruppe hat bekanntgegeben, dass Pauschalreisen mit Start bis einschließlich Montag, den 10. Juni storniert werden, da Komplikationen in einigen Reiseländern nicht ausgeschlossen werden können. Fungieren im Rahmen Ihrer gebuchten Kreuzfahrt andere Unternehmen als Veranstalter (zum Beispiel die Reedereien selbst), sollte Ihre Buchung nicht von der Insolvenz betroffen sein.

Auch wenn die FTI-Gruppe die Kreuzfahrt storniert, fahren die Schiffe dennoch, da die Reedereien unabhängig davon fungieren. Daher ist derzeit noch offen, ob Kreuzfahrer den „Schiffsteil“ ihrer Reise unabhängig von den Pauschalbestandteilen, wie Flug, Hotel und Co. trotzdem nutzen können. Dies zu klären, liegt beim zuständigen Insolvenzverwalter Axel Bierbach. Bei bereits geleisteten (Teil-)Zahlungen ist es wichtig, dass Sie sich konkret zur bestmöglichsten Vorgehensweise informieren und nicht voreilig Stornierungen vornehmen.

FTI-Insolvenz: Was passiert mit Reisen nach dem 10. Juni?

Für Reisen ab dem 11. Juni äußert sich FTI laut dpa wie folgt: „Wir bemühen uns derzeit nach Kräften, Ihnen die Durchführung Ihrer Reise wie geplant zu ermöglichen.“ Das könnte also bedeuten, dass Reisen mit Starttermin nach dem 10. Juni stattfinden könnten. Außerdem äußerte Insolvenzverwalter Bierbach, dass derzeit nach Lösungen gesucht würde, als Zeitraum nannte er spätestens den 1. Juli.

Kreuzfahrt oder Reise bereits angetreten? So bekommen Sie Ihr Geld zurück

Der DRSF schützt Urlauber, indem er einspringt, sobald Reiseunternehmen zahlungsunfähig werden und dafür sorgt, dass eine sichere Rückreise gewährleistet wird. Speziell für Reisende, die eine Reise mit einem Veranstalter der FTI-Gruppe gebucht haben, empfiehlt es sich, die Service- oder Notfall-Nummern, die vom DRSF eingerichtet wurden, zu nutzen, um weitere Vorgehensweisen zu klären. Falls die Reise nicht fortgesetzt werden kann, soll der DRSF planmäßig Kunden kontaktieren, um Rückholprozesse zu organisieren. Dies geschieht, sobald der Fonds über die notwendigen Daten verfügt. Aufgrund der vielen Kunden müssen Sie jedoch damit rechnen, dass der Prozess und auch die Erstattungen eine Weile dauern könnten.

Service: +49 (0)30 78954770

+49 (0)30 78954770 FTI Notfall: +49 (0)89 710 45 14 98

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, und das sind laut Angaben seitens des Insolvenzverwalters in Bezug auf FTI über 90 Prozent, muss sich nicht sorgen, da diese durch den DRSF abgesichert sind. Die Kosten für eine bereits laufende Pauschalreise können Sie gleichermaßen über den Deutschen Reisesicherungsfonds mithilfe des Versicherungsscheins der Reise - der laut gesetzlicher Bestimmung vor den Reisekostenzahlungen vom Veranstalter ausgehändigt werden muss - zurückbekommen.

Keine Pauschalreise gebucht: Das sollten Sie jetzt wissen

Sofern Sie Unterkünfte, Flüge, Transfers oder Ähnliches, sprich Einzelleistungen, über FTI gebucht haben, sind diese anders als Pauschalreisen nicht abgesichert. Das könnte bedeuten, dass, sofern FTI Ihre Leistungen storniert, Reisende die Kosten nicht erstattet bekämen. Welche Leistungen gewährleistet können und welche nicht, klärt das Unternehmen aktuell noch.

