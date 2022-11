Bundeswettbewerb: Norderstedts Kleingärtner holen die Goldmedaille

Hamburg und Berlin bekommen nur Silber. Was die Kriterien im Wettbewerb sind, der alle vier Jahre veranstaltet wird.

Bundeswettbewerb Norderstedts Kleingärtner holen in Berlin die Goldmedaille

Berlin/Norderstedt. Wer Norderstedt kennt, ahnte es vielleicht – die Kleingärten der Stadt sind preisverdächtig. Das sah jetzt eine Jury in einem wichtigen Bundeswettbewerb genauso. Norderstedts Kleingärten sind deshalb in Berlin mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden.

„Gärten im Städtebau“ heißt der deutschlandweite Wettbewerb, den die Bundesregierung und der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. (BDG) alle vier Jahre ausrichten. Eine Fachjury nimmt vor Ort Kleingärten unter die Lupe, die sich in Vorausscheiden bewährt haben.

Die Jury beurteilt die Gärten anhand von Kriterien wie städtebauliche Einordnung, stadtklimatische Funktion, Umweltschutz- und Naturschutz, bürgerschaftliches Engagement sowie Planung und Gestaltung der Anlage und Einzelgärten und nicht zuletzt Qualität der Präsentation bei der Besichtigung.

Insgesamt wurden 22 Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze vergeben. Am 19. November fand die Preisverleihung und Abschlussveranstaltung in Berlin statt. Sieben Gold-, neun Silber- und sechs Bronzemedaillen wurden verliehen. Zusätzlich gab es insgesamt 31.200 Euro Preisgeld.

Ministerin Klara Geywitz: „Gärtner tragen zum Klimaschutz bei“

Die Auszeichnungen würdigen besondere soziale, ökologische und städtebauliche Leistungen der Kleingartenvereine. Das Motto in diesem Jahr lautete: „Kleingärten: Stadtgrün trifft Ernteglück“.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte: „Nicht nur in Zeiten einer Pandemie sind die Gärten ein Ort der Erholung und des Durchatmens. Sie bieten vielen Menschen nach Feierabend und am Wochenende die Möglichkeit, ein eigenes Stück Natur gestalten und sich mit eigenem Obst und Gemüse versorgen zu können. Damit tragen die über fünf Millionen Gärtnerinnen und Gärtner zur Artenvielfalt, zum Klimaschutz, zur Begrünung von Städten und damit zur Steigerung der Lebensqualität bei.“

Dirk Sielmann, Präsident Bundesverband der Gartenfreunde, sagte: „Der 25. Bundeswettbewerb macht einmal mehr deutlich, dass Kleingartenanlagen ihren Zweck innerhalb dicht besiedelter Städte ebenso erfüllen wie im ländlichen Raum. Während der elftägigen Reise zeigte sich eindrucksvoll, wie wandlungs- und anpassungsfähig das Kleingartenwesen auf diverse gesellschaftliche Herausforderungen reagiert.“

Bundeswettbewerb: Wer alles eine Medaille bekam

Gold ging an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus Castrop-Rauxel, Dortmund, Dresden, Karlsruhe, Leipzig, München und Norderstedt. Silber ging an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus Berlin, Bremen, Dettingen unter Teck, Freiberg, Hamburg, Kelkheim, Rostock, Sonneberg und Wiesbaden. Bronze ging an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus Bad Dürrenberg, Braunschweig, Delmenhorst, Ludwigshafen, Nürnberg und Schönebeck/Elbe.

Der Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ ist Deutschlands wichtigster Ideenwettbewerb zur urbanen Gartenkultur und eine Art deutsche Meisterschaft der knapp 13.500 Kleingartenvereine. Der Wettbewerb wurde 1951 ins Leben gerufen, um besondere städtebauliche, ökologische, gartenkulturelle und soziale Leistungen zu würdigen, mit denen Kleingärtnervereine über die Grenzen der Gartenanlage hinaus positive Impulse in das Wohnumfeld senden. Für die Endrunde qualifiziert sind jeweils die Gewinner der Landesvorauswahlen.