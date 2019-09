Stiftung Warentest: Kinderschutz bei Spiele-Apps "inakzeptabel"

Berlin. Minecraft, Brawl Stars oder Clash of Clans: 14 Handy-Spieleapps für Kinder nahmen die Prüfer von Stiftung Warentest unter die Lupe. Wann immer eine Altersangabe erforderlich war, gaben die Tester „10 Jahre“ an. Die Ergebnisse waren „alarmierend“, sagt Warentest: Bei 13 der 14 getesteten Spiele war der Kinderschutz „inakzeptabel“, die am wenigsten schlimme App, Pokémon Go, wurde immer noch als „bedenklich“ eingestuft.

Für Kinder, die sich die Apps kostenlos auf das Smartphone laden, drohen dabei Gefahren aus einer Ecke, die Eltern wohl nicht erwarten. Laut Warentest fanden die Prüfer Verweise auf Pornoseiten, Mitspieler mit rechtsextremen Pseudonymen und ein Spiel, in dem „böse Juden“ getötet werden sollen. Ein Spiel, die Android-Version von Subway Surfers für Kinder ab 6, habe zudem Werbung für ein Spiel ab 18 Jahren eingeblendet, in dem unablässig Menschen erschossen würden. Stiftung Warentest: Spielernamen „Siegheil“ und „Judentöter“ bei Fortnite Ein weiteres Problem: Verstöße von Mitspielern sollen eigentlich beim Anbieter gemeldet werden, was im Test nur mäßig funktionierte. So begegneten den Prüfern rechtsextreme Spielernamen wie „Siegheil“ oder „Judentöter“, zu finden in den Apps Fortnite und Clash of Clans, berichtet Warentest. Bei Clash Royale und Brawl Stars hießen Mitspieler genauso wie die Internetadressen von Pornoseiten. Im Test bestätigte sich auch, dass vermeintlich kostenlose Programme durch In-App-Käufe zur Kostenfalle werden können. „Bei Angry Bird 2 etwa können Spieler mit einem Kauf rund 110 Euro für virtuelle Edelsteine verplempern“, stellt Stiftung Warentest fest. In-App-Käufe: Wie „Gratis“-Spiele zur Kostenfalle werden. Beim Datenschutz versagten alle Apps Durch die Bank v ersagten die Spieleapps beim Datenschutz. Laut Verordnung müssen Datenschutzerklärungen für Dienste, die sich an Kinder richten, auch so formuliert sein, dass Kinder sie verstehen. Daran hielt sich keine App, stellten die Prüfer fest. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen fanden Juristen unzulässige Klauseln. Candy Crush etwa wollte keine Verantwortung für Verluste tragen, falls Betrüger auf das Nutzerkonto zugreifen. Kritik gibt es immer wieder auch an Youtube wegen des Umgangs mit dem Kinderschutz. Eine Lösung könnte eine eigene App für Kinder-Videos sein – Youtube Kids.