Buchtipp: "Digital Leader Gamebook" von Michael Groß macht Chefs fit für die Zukunft

Buchtipp Für alle Chefs, die auch in Zukunft noch mithalten wollen

Berlin. Die Weltwirtschaft wird von der vierten indus­triellen Revolution überrollt. Davon werden früher oder später alle Branchen betroffen sein. Berufe sterben aus, neue entstehen. Das Berufsbild einer Führungskraft, ganz gleich in welcher Branche und auf welcher Ebene, verändert sich von Grund auf.

Wer in Zukunft mithalten will, muss zum „Digital Leader“ werden, sagt der ehemalige Schwimm-Olympiasieger und heutige Berater und Hochschullehrer Michael Groß in seinem Buch „Digital Leader Gamebook“ (Haufe Verlag, 367 S., 39,95 Euro).

„Digital Leader Gamebook“ von Michael Groß.

Foto: Haufe Verlag

Sein vierteiliges Arbeitsbuch widmet sich ganz der Führungskraft im digitalen Zeitalter. Teil eins beschreibt Art und Umfang der Veränderung. Im zweiten Teil beleuchtet Groß die Frage, mit welcher inneren Haltung man den Veränderungen am besten begegnet.

Auf der App Papego weiterlesen

Vernetzung und Transparenz fordern in erster Linie ein Umschalten im Kopf und erst im nächsten Schritt das Erlernen neuer agiler Führungsmethoden oder Kommunikationstechniken. Um diese digitalen Führungskompetenzen geht es im dritten Teil des Buchs. Der vierte und wichtigste Teil steht unter dem Zeichen der praktischen Umsetzung und beschreibt alle Aspekte des Arbeitsalltags als Chef im Digitalzeitalter.

Das Buch ist sehr gut strukturiert und mit Liebe zum Detail gestaltet. Arbeitshilfen stehen zum Download bereit. Innovativ ist die Verknüpfung mit der App Papego. Wer das gedruckte Buch besitzt, kann jeweils ein Viertel des Textes auf ein Mobilgerät laden und dort weiterlesen.

Für Nachwuchs und gestandene Chefs

Dieses umfassende und an der Berufspraxis orientierte Arbeitsbuch vermittelt seinen Lesern die typischen Führungsmethoden und Problemlösungsinstrumente, die sie für die neue Arbeitswelt brauchen.

Gestandene Führungskräfte erfahren darin alles, um sich selbst weiterzuentwickeln, um das bestehende Geschäft zu optimieren und Ideen für die digitale Zukunft zu entwickeln. Für den Führungsnachwuchs ist dieses Buch als umfassende Jobbeschreibung mindestens ebenso interessant.

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.