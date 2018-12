Mit Manager-Zitaten jeden Tag ein bisschen weiser werden

Das Buch von James McGrath ist mehr als eine Sammlung von banalen Sprüchen. Wer die wöchentlichen Lektionen befolgt, gewinnt an Reife.

Berlin. Weisheit ist mehr als Wissen. Weisheit zu besitzen, bezeichnet die Fähigkeit, die Dinge in ihrer Gesamtheit zu erfassen, ein tiefes Verständnis von der Interaktion aller Elemente und nicht zuletzt vom Menschen zu haben.

Autor James McGrath – eines seiner auch in Deutschland sehr erfolgreichen Bücher war „Der 5-Minuten-Manager“ – hat lange nach klugen Management-Weisheiten gesucht. Seine Fundstücke hat er in seinem aktuellen Buch „Ein Jahr mit Drucker, Buffett & Co.“ zusammengestellt (Wiley-VCH, 245 S., 19,99 Euro).

„Ein Jahr mit Drucker, Buffett & Co.“ von James McGrath.

Foto: Wiley-VCH-Verlag

Und das ist mehr als eine Sammlung banaler Zitate. Elf Kapitel bündeln in kurzer prägnanter Form Aussagen zu den entscheidenden Kompetenzen von Führungskräften in Bereichen wie (Selbst-)Management, Geschäftsentwicklung, Karriereplanung, Mitarbeiterführung, Planen und Entscheiden.

Zitate von Jeff Bezos und Elvis Presley

Zu jedem der 52 Einträge gibt es außer dem Zitat und einer Erläuterung den Absatz „Was zu tun ist“ mit konkreten Anweisungen für den Alltag. Insgesamt sind das also 52 kurze Wochenlektionen, die über Jahresfrist, sofern befolgt, zu einem Gewinn an persönlicher Reife und Weisheit führen.

Die meisten Zitate stammen von den üblichen Verdächtigen: Peter Drucker, Warren Buffett, Dale Carnegie und Henry Ford. Aus der jüngeren Riege der Wirtschaftskapitäne ist zum Beispiel Amazon-Gründer Jeff Bezos dabei. Kein Geringerer als Elvis Presley liefert mit Zitat 48 eine sehr griffige Weisheit zur Auswahl der richtigen Berater.

Kernbotschaften leuchten ein

Dies ist ein Buch für Führungskräfte, die eigentlich keine Zeit zum Lesen haben. Einleuchtender und umsetzungsorientierter kann man Kernbotschaften und ihre praktische Bedeutung nicht verpacken.

Der Ratgeber richtet sich an das mittlere und gehobene Management. Aber auch Berufseinsteiger profitieren davon. Je nach Erfahrungshintergrund wird jeder seine eigenen Erkenntnisse aus dem Buch ziehen. Wer für das kommende Jahr einen kleineren oder größeren Karriereschritt plant, findet hier den passenden Begleiter.

