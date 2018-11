Stiftung Warentest: Schokolade schmeckt im Test meist gut

Berlin. Seelentröster, kleine Belohnung, süßer Nachtisch – Schokolade schmeckt gut. Ob Vollmilch oder dunkel, ob mit Nüssen oder pur. Dass die Leckerei vom Gaumen direkt auf die Hüften wandert – nun ja, welcher Genuss bleibt schon ganz ohne Folgen?

Den Deutschen schmeckt Schokolade besonders gut. Denn zusammen mit der Schweiz liegt hierzulande der Schoko-Konsum mit jährlich neun bzw. zehn Kilo pro Kopf im europaweiten Vergleich am höchsten.

Schokolade darf keine Luftbläschen haben

Aber was macht eine gute Schokolade aus? Sie sollte eine deutliche Kakaonote haben, sahnig im Geschmack sein und nach Karamell duften. Wenn die Tafeln dann noch frei von Luftbläschen sind, eine glatte Oberfläche haben und an den Bruchkanten nicht splittern, ist der Schoko-Genuss rund. So jedenfalls sieht das die Stiftung Warentest, die nun 25 Produkte unter die Lupe nahm.

Das Ergebnis: 21 von insgesamt 25 getesteten Schokoladentafeln haben im Punkt „Sensorisches Urteil“ von den Testern die Note „gut“ oder „sehr gut“ erhalten, berichtet die Zeitschrift „test“.

Die Gesamtbeurteilung der Produkte fiel allerdings schlechter aus. Hier erhielten nur 15 Produkte die Note „gut“.

Zu den Testsiegern gehören diese Schokoladensorten:

„Die gute Schokolade“ (1 Euro/100 g)

„Marabou Mjölk Cjhoklad“ (1,12 Euro/100 g)

„Merci Edel-Rahm“ (1,30 Euro/100 g)

„Milka Alpenmilch“ (1 Euro/100 g)

Wie viel Schokolade darf’s denn sein? Mediziner raten zu Zurückhaltung.

Doch nicht alles war „gut“. Denn daneben vergab die Stiftung Warentest neunmal die Note „befriedigend“ und einmal „ausreichend“. Diese Tafel ist stark nickelbelastet, was laut der Zeitschrift allerdings nicht gesundheitsschädlich ist.

Lange waren Spuren von Mineralöl ein Problem bei Schokoladen. Nun attestieren die Warentester, dass die Hersteller das Problem mittlerweile „im Griff“ haben. Dazu sei keine Schokolade nennenswert mit Pflanzenschutzmitteln oder dem Schadstoff Kadmium belastet.

Mediziner empfiehlt 25 Gramm Schoko pro Tag

In einzelnen Fällen kritisieren die Tester eine kräuterartige Fremdnote im Geschmack oder eine irreführende Abbildung einer Vanilleschote auf der Verpackung, obwohl nur der Aromastoff Vanillin verwendet wird. Vanilleschoten oder -extrakte stehen zudem auf einigen Zutatenlisten, doch tatsächlich enthalte die Schokolade dann allenfalls nur Spuren davon, so die Tester.

Und wie viel Schokolade ist nun aus medizinischer Sicht empfehlenswert? „Ich halte bei moderater Bewegung eine Viertel Tafel Schokolade täglich für unproblematisch“, sagt Professor Curt Diehm, Facharzt für Innere und Gefäßmedizin an der Max-Grundig-Klinik in Bühl in Baden-Württemberg. „Das sind 25 Gramm. Alles darüber hinaus geht an die Kalorien und Übergewicht.“ (W.B./dpa)

