Orkan, Tornado, Hurrikan: Alles über heftige Stürme

Naturgewalt Orkan, Tornado, Hurrikan – so entstehen heftige Stürme

Berlin. Sturm, Orkan, Taifun, Hurrikan oder Tornado – heftige Stürme haben unterschiedliche Bezeichnungen. Sie alle sorgen aber für schlimme Zerstörungen und fordern manchmal sogar Todesopfer.

Doch wann genau spricht man von einem Orkan oder Tornado? Wir klären auf.

• Das ist ein Sturm:

Stürme werden nach der Beaufort-Skala gemessen, benannt nach dem britischen Admiral Francis Beaufort. Die Skala reicht von 0 (Windstille) bis 12 (Orkan).

• Sturm: höhere Geschwindigkeit als 74 Kilometer pro Stunde

• Schwerer Sturm: 89 bis 102 Kilometer pro Stunde

• Okanartiger Sturm: 103 bis 117 Kilometer pro Stunde

• Das ist ein Orkan:

Ab einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde ist es ein kein Sturm mehr, sondern ein Orkan und erreicht auf der Beaufort-Skala Stufe 12.

Vor allem im Herbst und Winter brausen Orkane über West- und Mitteleuropa, dann ist der Temperaturunterschied zwischen Pol und südlichen Breiten besonders groß. Orkane entstehen, wenn kalte Luft aus der Polarregion auf warme Luft trifft. Experten sprechen dann von einer Okklusion.

• Das ist ein Tornado:

Meteorologen können Tornados nur schwer vorhersagen, sie entstehen binnen Minuten und sind unberechnbar. In den USA werden sie umgangssprachlich Twister genannt, in Deutschland auch Windhose.

Tornados entstehen über dem Festland, wenn sich unter einer großen Gewitterwolke Warmluft spiralförmig nach oben schraubt. Die rotierende Bewegung wird immer schneller, die Wolke wächst nach unten heraus und schließlich wird der markante Rüssel sichtbar.

Dieser kann extrem hohe Geschwindigkeiten – bis zu 500 Kilometer pro Stunde – aufnehmen, im Unterdruck des Zentrums des Tornados wird alles mitgerissen was der Kraft nicht standhalten kann . Schon kleinste umherfliegende Trümmerteile werden zu tödlichen Geschossen.

Wegen der extremen Windgeschwindigkeiten wurde für Tornados eine eigene Klassifizierungs-Skala entwickelt: die Fujita-Skala.

F0 steht dabei für einen Tornado mit leichter Zerstörungskraft unter 117 Kilometern pro Stunde. F5 für einen Tornado mit 419 bis 512 Kilometern pro Stunde. Tornados der Stärke F6 (513 - 612 hm/h) wurden bisher nur selten beobachtet. Die Skala reicht bis F12 (größer als 1188 km/h). Tornados mit diesen Ausmaßes sind aber physikalisch nicht möglich, da Wolken maximal Windgeschwindigkeiten von 650 Kilometer pro Stunde zulassen.

Da es in der Praxis sehr schwierig und gefährlich ist, die Geschwindigkeit von Tornados zuverlässig zu messen, wird meist der Schaden begutachtet, den der Tornado angerichtet hat, und dann erst die Klassifizierung vorgenommen.

Auch in Deutschland sind Tornados nicht unmöglich. So gibt es Aufnahmen aus Viersen vom Mai 2018, als ein Tornado durch die Stadt am Niederrhein zog:

• Das ist ein Hurrikan:

Hurrikane sind tropische Wirbelstürme, die über dem Meer entstehen, genauer gesagt über dem Nordatlantik, dem Nordpazifik, dem Karibischen Meer sowie dem Golf von Mexiko. Damit man von einem Hurrikan spricht, muss ein Sturm mindestens Windstärke 12 auf der Beaufort-Skala erreichen.

Hurrikan „Florence“ verwüstete im September 2018 Gebiete an der Südostküste der USA.

Foto: Andrew Craft / dpa

Die typische Hurrikan-Saison dauert von Mai bis Ende November. Damit Hurrikane entstehen, müssen eine Reihe von Faktoren zusammen kommen. Es braucht erstens ein Tiefdruckgebiet. Die Wassertemperatur muss bis zu einer Tiefe von etwa 50 Metern über 26,5 Grad betragen. Dann verdunstet das Wasser in größeren Mengen und steigt als Wasserdampf auf, der kondensiert. Dadurch entsteht Unterdruck und Gewitterwolken bilden sich. In dem sich bildenden Kamin strömt immer mehr Luft nach oben und wird in Rotation versetzt.

Hurrikan „Florence“ hat am 14. September 2018 die Ostküste der USA erreicht. Befürchtet wurde der stärkste Wirbelsturm seit 30 Jahren. Selbst der deutsche Astronaut Alexander Gerst warnt aus der Internationalen Raumstation ISS vor dem riesigen Wirbelsturm. Aus dem All nahm Gerst dieses beeidruckende Bild auf. Hurrikan-Saison im Nordatlantik: Von Mai bis Ende November ziehen regelmäßig tropische Wirbelstürme durch die Region. Wir zeigen Satellitenbilder. Foto: Alexander Gerst / dpa

„Macht euch bereit“ an der amerikanischen Ost-Küste, schrieb Gerst, „da kommt – kein Witz – ein Alptraum auf euch zu.“ Foto: Alexander Gerst/ESA/NASA

„Maria“ suchte Mitte September 2017 die Karibik heim, die Insel Puerto Rico war besonders betroffen. Es gab Überschwemmungen und Erdrutsche, landesweit fiel der Strom aus. Foto: NRL / imago/ZUMA Press

„Irma“ schlägt Anfang September 2017 eine Schneise der Verwüstung durch den Südosten der USA und die Karibik. Inseln wie Barbuda stehen unter Wasser. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS

„Irma“ ist der erste tropische Wirbelsturm, der eine andauernde Windgeschwindigkeit von 297 Kilometern pro Stunde für 37 Stunden erreichte. Foto: UIG / imago/UIG



Dutzende Menschen sterben bei der Katastrophe, Millionen sind ohne Strom. Mehr als 100.000 Menschen mussten in Notunterkünften ausharren. Foto: REUTERS / NOAA / REUTERS

„Harvey“ erreicht im August 2017 die Ostküste des US-Staates Texas und setzt weite Landstriche unter Wasser, darunter die viertgrößte US-Metropole Houston. Foto: REUTERS / NOAA / REUTERS

Dutzende kommen ums Leben. Schadensbilanz: 125 Milliarden US-Dollar – übertroffen nur von Hurrikan „Katrina“ (2005). Foto: REUTERS / NOAA / REUTERS

„Matthew“ trifft im Herbst 2016 auf die USA, 34 Menschen kommen ums Leben – die meisten in North Carolina. Foto: REUTERS / NOAA / REUTERS

Drei Millionen verlassen ihre Häuser. In der Karibik sterben 585 Menschen – vor allem auf Haiti. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS



„Patricia“ war der stärkste jemals in der Region Mexikos registrierte Wirbelsturm der Kategorie fünf. Er hatte die Küste im Oktober 2015 mit einer Windgeschwindigkeit von über 300 Kilometern pro Stunde getroffen. Noch als tropische Depression brachte „Patricia“ Starkregen nach Guatemala, Nicaragua und El Salvador; in den drei Staaten starben insgesamt sechs Menschen. In Mexiko starb eine Person während der Evakuierung. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS

„Sandy“ wirbelt im Oktober 2012 die US-Ostküste entlang. Der Sturm, der zunächst in der Karibik wütete, hinterließ vor allem in den Staaten New York und New Jersey ein Bild der Verwüstung. Foto: REUTERS / NASA / Reuters

Es gab rund 150 Tote. In New York City standen ganze Stadtteile unter Wasser. Foto: REUTERS / NASA / Reuters

„Katrina“ wütete im August 2005 entlang der Golfküste, mehr als 1800 Menschen kamen ums Leben. Besonders betroffen war New Orleans. Foto: REUTERS / Ho New / REUTERS

Der Sturm führte zur bislang teuersten Hurrikan-Katastrophe in den USA – mit 160 Milliarden Dollar unter Berücksichtigung der Inflation. Foto: REUTERS / Ho New / REUTERS



Dadurch starben unmittelbar 64 Menschen, infolge der Katastrophe verloren einer Studie zufolge jedoch insgesamt knapp 3000 Menschen ihr Leben. Foto: REUTERS / NASA / REUTERS

Der Tropensturm „Zeta“ war ein sich sehr spät entwickelnder Sturm, der sich mehr als vier Wochen nach dem offiziellen Ende der atlantischen Hurrikansaison 2005 über dem mittleren Atlantik bildete und bis in den Januar 2006 Bestand hatte. „Zeta“ hat zu keiner Zeit irgendwelche Küsten gefährdet, sodass keine Sturmwarnung ausgegeben wurden. Foto: imago stock&people / imago/Science Photo Library



Im Zentrum eines starken tropischen Wirbelsturms ist das „Auge“, ein kreisrundes Gebilde, in dem es häufig windstill ist. Es gibt auch keine Wolken oder Niederschläge. Es ist umgeben von der „Wyewall“, einem kreisförmigen Ring mit hohen Windgeschwindigkeiten von bis zu 350 Kilometern pro Stunde, in dem die feuchtwarme Luft spiralförmig aufsteigt.

Hurrikane werden nach der Saffir-Simpson- Hurrikanskala klassifiziert. Kategorie 1 steht für schwache Wirbelstürme mit 119 bis 153 km/h. Kategorie 5 ist die höchste Stufe (verwüstend) und umfasst Geschwindigkeiten von mehr als 251 km/h.

• Das ist ein Taifun:

Taifun „Mangkhut“ hinterließ im September in China und auf den Philippinen Leid und Verwüstung.

Foto: Vincent Yu / dpa

Tropische Wirbelstürme heißen im asiatischen Raum Taifune. Bei Supertaifun Haiyan maßen Meteorologen bis zu 380 Kilometer pro Stunde.

Im nordöstlichen Pazifik geht die offizielle Taifun-Saison von Mitte Mai bis Ende November. Im Nordwestpazifik kommen Taifune am häufigsten in der Zeit vom späten Juni bis Dezember vor.

Die Nachwirkungen von Taifun „Mangkhut“ in Hongkong. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images

An diesem Gebäude sind fast alle Fensterscheiben durch den Sturm zerstört worden. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images

Polizisten in Manila packen Kisten mit Hilfsgütern. Foto: ELOISA LOPEZ / REUTERS

In Hongkong helfen viele Menschen bei den Aufräumarbeiten. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images

In Itogon suchen Rettungshelfer nach Opfern. Dort hatte eine Schlammlawine eine Unterkunft von Bergarbeitern unter sich begraben. Foto: Aaron Favila / dpa



In Hongkong räumen Menschen mit bloßen Händen Steine, Dreck, Äste und Schlamm beiseite, die durch den Taifun „Mangkhut“ im Hafenviertel gelandet sind. Foto: Vincent Yu / dpa

Dutzende Helfer beteiligen sich an den Rettungsarbeiten in Itogon. Foto: ERIK DE CASTRO / REUTERS

Rettungshelfer bergen ein Opfer in Itogon. Foto: Aaron Favila / dpa

Spuren des Sturms: umgekippte Bäume auf einer Straße in der chinesischen Provinz Guangdong. Foto: JASON LEE / REUTERS

Der Sturm hat in Hongkong jede Menge Unrat an Land gespült. Foto: STRINGER / REUTERS



Ein Mann fährt auf einem Fahrrad durch die verwüstete Stadt Shenzhen in China. Foto: JASON LEE / REUTERS

Helfer suchen in Itogon nach Opfern. Foto: ERIK DE CASTRO / REUTERS

Wassermassen haben in Hongkong die Pflastersteine auf einem Fußgängerweg weggespült. Foto: STRINGER / REUTERS

Taifun „Mangkhut“ hat am Wochenende auf seinem Weg durch China und den Philippinen seine Zerstörungskraft voll entfaltet. Ein Erdrutsch auf den Philippinen begrub eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke unter sich. Foto: STRINGER / REUTERS

Itogon im Norden der Philippinen war von der Außenwelt abgeschnitten. Bewohner und Angehörige der Bergleute warteten darauf, dass ein Arbeiter mit einer Säge einen umgestürzten Baum fällt. Foto: Jayjay Landingin / dpa



Die Retter halfen einer Mutter mit Kind sich in Sicherheit zu bringen. Foto: Jayjay Landingin / dpa

Verletzte mussten behandelt werden. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images

Nah am Abgrund: Der Taifun hat große Schäden angerichtet. Foto: HARLINGTON PALANGCHAO / REUTERS

Auch in China wütete der Sturm. In Hongkong wateten diese Jugendliche durch eine überflutete Straße. Foto: Jayne Russell / dpa

Auch die Millionenmetropole Macao war betroffen. „Mangkhut“ ist der bisher stärkste Wirbelsturm des Jahres. Foto: Cheong Kam Ka / dpa



In der südchinesischen Provinz Guangdong traf der Sturm mit Windstärken von bis zu 162 Stundenkilometern ein. Foto: Mao Siqian / dpa

Ganze Bäume entwurzelte der Sturm. Foto: Mao Siqian / dpa

Fenster wurden zerstört, der Verkehr lahmgelegt. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images

Hier in Hongkong standen Straßen unter Wasser. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images

Wassermassen schwappten über die Promenade an der südchinesischen Küste. Foto: Lam Yik Fei / Getty Images



• Das ist ein Zyklon:

Tropische Wirbelstürme, die im Indischen Ozean südlich des Äquators und im Südpazifik vorkommen, bezeichnet man als Zyklone. Hochsaison haben sie von April bis Dezember.

