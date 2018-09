Opel Kapitän wird 80: Bezahlbarer Luxus schlug sogar Mercedes

Rüsselsheim. Sorgenfalten bei allen Opel-Fans: Gerade musste sich die Marke mit dem Blitz erstmals von einem Importeur in den deutschen Zulassungscharts überholen lassen. Neuen Mut kann ein Blick in den Rückspiegel machen, denn für Überraschungen waren die Rüsselsheimer schon immer gut. So vor 80 Jahren, als Opel noch die Nummer eins in Europa war und der brandneue Kapitän Führungsansprüche in der automobilen Oberklasse anmeldete.

Bezahlbarer Luxus für gut situierte Familien und erfolgreiche Firmenchefs, damit sollte der Opel Kapitän alle eta­blierten Premiummarken das Fürchten lehren. Erfolgreich, wie die weitere Geschichte zeigte, denn ein Großserien-Kostenvorteil in Kombination mit Komfort-Annehmlichkeiten amerikanischer Art machte den Kapitän zum Inbegriff des bürgerlichen Traumwagens. Im Wirtschaftswunder-Deutschland galten die laufruhigen Sechszylinder und V8 sogar als Nonplusultra unter den modisch angesagten Luxuslinern, schließlich schneiderte Opel seinem Kapitän im Schnitt alle zwei Jahre eine neue Uniform mit Chrom-Glitter oder Panoramascheiben.

In seinen besten Zeiten fuhr der legendäre Opel im Format eines kompakten Straßenkreuzers sogar im Kielwasser von VW Käfer und Opel Rekord auf Rang drei der Zulassungsstatistik. Davon konnten Premiummarken wie Mercedes oder BMW nur träumen. Richtige Sorgenfalten bekamen die süddeutschen Konkurrenten, als der Kapitän 1964 Verstärkung durch die Topmodelle Admiral und Diplomat erhielt. Mit diesem „KAD“-Trio dominierte Opel endgültig die linke Spur – bis der Stern nachrüstete und BMW mit schnellen Sechszylindern konterte.

Opel-Modelle wie Kadett, Rekord oder Manta haben in Deutschland Autogeschichte geschrieben. Ein kleiner Streifzug durch die Jahre. Der Blitz ist von Beginn an das Markenzeichen von Opel. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Ein Gruß aus den Sechzigern: Der Opel Kadett als Coupé. Foto: imago/ZUMA / -

Elegant durch die Wirtschaftswunderjahre: Das Opel Rekord Cabriolet aus dem Jahr 1956. Foto: imago stock&people / imago/Ralph Peters

Man spürte den Einfluss der amerikanischen Konzernmutter GM: Opel Olympia Rekord P2, Baujahr 1962. Ein deutscher „Straßenkreuzer“. Foto: imago stock&people / imago/Ralph Peters

Der Opel Olympia Rekord P1 schaffte es sogar auf eine Briefmarke der Deutschen Post. Foto: imago/SchöningBriefmarke / -



Damals konnte Opel auch „groß“: Ein Diplomat B Cabriolet Karmann Fissore Baujahr 1971. Foto: imago/Rust / -

Mit dicken Heckleuchten und viel Chrom glänzte auch der Opel Admiral 2800. Foto: imago/Karlheinz Pawlik / BM

Der Opel Manta A, hier als Modell GT/E, Baujahr 1975. Das Modell kam noch schlank daher. Foto: imago stock&people / imago/Sebastian Geisler

So sah Autowerbung in den Siebzigern aus: Ein Model posiert auf der Motorhaube eines Manta A in knallroter Lackierung. Der Opel Manta A kam 1970 auf den Markt und wurde bis 1975 knapp 500.000 Mal verkauft. Foto: UPI / dpa

Der Manta B hatte dann eine deutlich breitere Front. Seine Ruf als aufgemotztes Halbstarken-Gefährt verdankt der Wagen nicht zuletzt dem Film „Manta, Manta“ mit Til Schweiger. Foto: imago stock&people / imago/Sebastian Geisler



Opel goes sportlich: Das Modell GT wurde von 1968 bis 1973 gebaut und ist heute ein Kultobjekt. Foto: imago stock&people

2007 ließ Opel den GT wieder aufleben. Der Nachfolger des Mitte 2005 ausgelaufenen Opel Speedster wurde bis Sommer 2009 als Opel GT verkauft. Ein wirtschaftlicher Erfolg wurde er nicht. Foto: imago/Hoffmann / -

Ein aktueller Blick in das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Der Kleinwagen Corsa gehört zu den Verkaufsrennern im modernen Opel-Geschäft. Foto: Martin Schutt / dpa

Mit dem Insignia schaffte Opel wieder einen Schritt in die obere Mittelklasse. Die neue Generation des Insignia ist noch einmal gewachsen. Foto: GM Company / dpa-tmn



Mit dem Traditionsnamen Adam wollte Opel im Kleinwagengeschäft punkten. Foto: Arne Dedert / dpa

Opel elektrisch: Der aktuelle elektrische Ampera-e soll laut Opel eine maximale Reichweite von 520 Kilometer erreichen, wenn er im Sommer 2017 in den Handel kommt. Foto: GM Media / dpa



Außen Pomp fürs Prestige, innen Plüsch und viel Platz

Tatsächlich ließ der Kapitän schon 1938 kaum eine Komfort-Annehmlichkeit vermissen und kostete trotzdem keinen Premiummarken-Aufpreis. Gerade einmal 3575 Mark verlangte Opel damals für sein Flaggschiff mit repräsentativem 2,5-Liter-Sechszylinder. Dagegen forderte Mercedes für den Typ 230 bereits 5875 Mark und BMW für den 326 mit kleinerem 2,0-Liter-Motor 5500 Mark. Opels Chefstratege Heinrich Nordhoff – VW-Boss wurde Nordhoff erst nach dem Zweiten Weltkrieg – wusste, was gesellschaftliche Aufsteiger wollten: Außen voluminösen Pomp fürs Prestige, innen Plüsch und viel Platz für maximalen Komfort und unter der Haube eine ebenso hubraumstarke wie zuverlässige Sechszylinder-Maschine.

Attribute, die auch in den jungen Jahren der Bundesrepublik sehr geschätzt wurden und das vor allem im Kleid einer konventionellen Viertürer-Limousine. Weshalb Opel die Vorkriegsvarianten zweitürige Limousine und Cabriolet ersatzlos strich, als schon 1947 die Bänder für den Kapitän wieder anliefen. Die tristen, von Trümmern gekennzeichneten Besatzungszonen, aber auch die 1949 gegründete Bundesrepublik hatte ihren ersten Traumwagen, ein Auto im amerikanischen Stil, das signalisierte: Ich habe es geschafft!

Davon kündeten auch die rund 1000 Einsätze des größten Opel als automobiler Hauptdarsteller in Kino- und TV-Filmen oder aber Balladen wie der Song von Reinhard Mey über den „51er Kapitän“. Darin beschreibt der Liedermacher eine schneeweiße, chromglänzende Luxuslimousine, wie sie sich Meys Vater einst erträumte. Einen solchen Nimbus erreichten nicht einmal die neuen BMW 501 und Borgward Hansa 2400, die eigentlich exakt den Zeitgeist treffen sollten. Und auch der Mercedes 220 hatte keinen leichten Stand gegenüber der gewaltigen Statur des Kapitän, der den Benz in den Abmessungen um 21 Zentimeter übertraf. Ganz Europa liebte inzwischen den Rüsselsheimer Marine-Dienstgrad, und so gingen bis zu zwei Drittel der Kapitän-Produktion in den Export.

General Motors gab zu der Zeit die Formensprache vor

Kritik – auch diese gab es reichlich – nahm Opel stets ernst, zumal diese bei den häufigen Modellwechseln leicht zu berücksichtigen war. Nachhaltig geschah dies erstmals 1951, als die damalige Tochtermarke von General Motors (GM) ihrem amerikanisch weich ausgelegten Flaggschiff eine geänderte Vorderradaufhängung mit straffer Abstimmung spendierte. Dem Ruf nach zeitgeistigem Design folgte Opel zwei Jahre später, denn nun erhielt der Kapitän eine modische Pontonform und einen Kühlergrill mit amerikanischem „Dollargrin“.

Es war der Beginn jährlicher Designmodifikationen nach US-Vorbild, die 1958 im Kapitän P 2,5 mit Panoramaverglasung gipfelten. GM-Chef Alfred Sloan hatte die regelmäßigen Designänderungen bei allen Marken eingeführt, um die ästhetische Lebensdauer der Modelle zu verringern. Ein vorübergehend auch in Europa erfolgreiches Konzept sogenannter Planned Obsolence, das aber mit dem Panorama-Kapitän P 2,5 kippte.

Die von GM vorgegebene Formensprache führte zu extrem gekrümmten Front- und Heckscheiben, bei denen die unten gerundeten Ecken spitze Innenwinkel aufwiesen. Entsprechend beschwerlich wurde der Einstieg vorn wie hinten. Nicht nur als Chauffeur-Limousine enttäuschte dieser Kapitän alle Stammkunden so sehr, dass er bereits ein Jahr später durch den nächsten Kapitän, jetzt als P 2,6 mit kräftiger 2,6-Liter-Maschine, abgelöst wurde.

In gut drei Jahren verkaufte Opel über 145.000 Einheiten

Die beim Vorgänger abfallende hintere Dachlinie wurde modifiziert, sodass der Fond der jetzt 4,83 Meter langen Limousine sogar mit Hut geentert werden konnte. Zusammen mit dem vergrößerten Hubraum stieg die Motorleistung auf 66 kW/90 PS und die Höchstgeschwindigkeit auf 150 km/h. Damit war der Opel zwar etwas langsamer unterwegs als die Oberklasse-Kreuzer von Mercedes, BMW und Borgward, aber in den Verkaufszahlen hängte er sie alle ab. In gut drei Jahren verkaufte Opel über 145.000 Einheiten, dies auch dank zeitgenössischer Accessoires wie Zweifarbenlackierung, neuartiger Servolenkung, Overdrive und „Hydra-Matic“-Getriebeautomatik.

Anfang der 1960er beherrschte Opel fast ein Viertel des deutschen Neuwagenmarktes, konnte es da noch eine Steigerung geben? Das Dreigestirn Kapitän, Admiral und Diplomat zeigte 1964, wie das mit der Macht amerikanischer V8 in der sogenannten Prominentenklasse gelang. Besonders der Diplomat wurde seinem Marketingslogan des „Stars der starken Wagen“ gerecht. Mit bis zu 169 kW/230 PS freisetzendem 5,4-Liter-V8 übertraf der Diplomat den Mercedes 300 SE deutlich in dessen Paradedisziplinen Leistung und Höchstgeschwindigkeit. Nur 17.500 Mark berechnete Opel anfangs für sein fast fünf Meter langes V8-Flaggschiff und damit rund ein Drittel weniger als Mercedes für den 300 SE.

Noch einmal ließen sich Patriarchen und Kaufleute für die amerikanische Art der Noblesse gewinnen. Dennoch knickte Ende der 60er-Jahre die Karrierekurve der KAD-Typen, und die Mercedes-Benz-S-Klasse fuhr uneinholbar davon. Was Opel nicht davon abhielt zu kontern: mit der 1969 gezeigten Generation B von Kapitän, Admiral und Diplomat. Den Kapitän gab es nur noch als spartanisch ausgestattete Einstiegsversion in die hessische Nobelklasse – mit der Folge, dass kaum jemand den Kommandoträger bestellte. Stattdessen wurden Admiral und Diplomat geordert, allerdings hatten die bis 1977 produzierten Giganten nicht mehr das leichte Spiel von einst. König beziehungsweise Kapitän sind sie erst heute wieder – bei allen Klassiker-Events.

