Buchtipp "Zeit leben" von Thomas Vasek - ein guter Helfer gegen Stress und Burn-out

Berlin. Dank des technischen Fortschritts müssten wir heute über so viel freie Zeit verfügen wie nie zuvor. Niemand muss mehr seine Bank während der Öffnungszeiten aufsuchen, um eine Überweisung zu veranlassen. Wir legen Hunderte Kilometer in kürzester Zeit zurück und kommunizieren in Echtzeit mit Menschen an jedem Punkt der Welt.

„Zeit leben. So verstehen und nutzen wir den Takt der Welt“ von Thomas Vašek.

Dennoch war der gefühlte Zeitmangel nie so drückend wie heute. Für den Philosophen Thomas Vašek ist dieses Paradoxon der Ausgangspunkt für seinen Ratgeber („Zeit leben. So verstehen und nutzen wir den Takt der Welt“, Verlag Gräfe und Unzer, 144 S., 12,99 Euro).

Er sieht die Lösung nicht in einem noch besseren Zeitmanagement oder in der Entschleunigung. Er empfiehlt, dass jeder Mensch den Dauerkonflikt zwischen fremd- und selbstbestimmter Zeit auflösen sollte.

Mit seinem Buch leuchtet er den historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrund des Phänomens Zeit aus. Wenn es uns manchmal vorkommt, als tickten die Uhren in anderen Ländern anders, trifft das in gewisser Weise zu.

Denn der Umgang mit Zeit hängt von Faktoren wie Klima, industrieller Entwicklung und Einwohnerzahl eines Landes ab und ist darüber hinaus auch noch bei jedem Menschen verschieden.

Eröffnet dem Leser neue Blickwinkel

Die knapp 150 Seiten teilt Vašek in neun Kapitel und widmet jedes einem anderen Aspekt des Phänomens Zeit. Auf unterhaltsame Art eröffnet Vašek dem Leser neue Blickwinkel. Dieser Perspektivwechsel befähigt zu besseren Entscheidungen in puncto Zeit.

Sich über die wichtigen Dinge klar werden

Den Dauerkonflikt zwischen den äußeren Anforderungen und dem Wunsch nach selbstbestimmter Zeit kann nur jeder für sich lösen. Folglich lautet Vašeks Appell, regelmäßig einen Schritt vom Tagesgeschehen zurückzutreten und sich immer wieder über die wichtigen Dinge im eigenen Leben klar zu werden.

Wer das schafft, gewinnt Souveränität und immunisiert sich gegen Überlastungsstress und Burn-out. Der philosophische Ratgeber hilft auch, Zeitdiebe zu enttarnen, Zeitfallen zu umgehen und Zeitchancen zu erkennen.

