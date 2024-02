Berlin/Köln. Wie hoch sind die Kita-Gebühren in Deutschland? Um diese Frage zu beantworten, hat das Institut der Deutschen Wirtschaft Regelungen und Gebührenordnungen in 82 Großstädten ausgewertet.

Kita-Gebühren in Deutschland werden höchst unterschiedlich berechnet - und unterscheiden sich erheblich in ihrer Höhe. Je nach Wohnort kann der Kita-Besuch kostenlos sein, oder aber es fallen mehrere hundert Euro im Monat an. In Einzelfällen können es bei außergewöhnlich hohen Einkommen der Eltern auch mehr als 1000 Euro sein. Das geht aus einer Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln hervor, die der dpa vorliegt. Nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Besuch staatlicher oder staatlich geförderter Kindertagesbetreuungen generell gebührenfrei.

Betrachtet wurden landesrechtliche Regelungen und Gebührenordnungen von 82 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Berücksichtigt wurden möglichst die Gebühren im ersten Halbjahr 2024 - hinzu kommen gegebenenfalls Kosten für die Verpflegung und weitere Leistungen. Neben dem Wohnort entscheiden vor allem das Alter der Kinder, der Betreuungsumfang und das Einkommen der Eltern über die Höhe der Gebühren - wobei dieses in jedem Bundesland anders berechnet werde. Daher sei die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse eingeschränkt, hieß es. Eltern mit wenig Geld, die etwa Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, müssen keine Kita-Gebühren zahlen.

