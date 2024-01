Terroralarm Kölner Dom: Europäischer Haftbefehl gegen Mann

Die Polizei war wegen der Terrorwarnung am Kölner Dom mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Archivbild)

Köln. Ein im Zusammenhang mit der Terrorwarnung für den Kölner Dom festgesetzter Mann kommt wegen eines europäischen Haftbefehls aus Österreich nicht wieder frei. Das Amtsgericht Köln habe eine sogenannte Festhalteanordnung aufgrund des Haftbefehls erlassen, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe ein Auslieferungsverfahren.

Der 30 Jahre alte Tadschike war an Heiligabend in Wesel festgesetzt worden. Die Polizei hatte angekündigt, ihn bis heute in Langzeitgewahrsam zu behalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Deutschland