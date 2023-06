AfD im Umfragehoch: Eine Ursachensuche

Die AfD hat in jüngsten Umfragen an Zustimmung gewonnen.

Berlin. Das Umfragehoch für die AfD und das gleichzeitige Zustimmungstief für die Ampel-Regierung haben in Berlin eine Diskussion über die Ursachen ausgelöst. Vertreter der Union und Experten machten heute unter anderem die Migrations- und Energiepolitik der Koalition für die Entwicklung verantwortlich.

In der CDU gab es aber auch selbstkritische Töne. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai rief ebenfalls zur Selbstkritik auf. Die AfD fühlt sich durch die Zahlen in ihrem Kurs bestätigt.

Die Werte müssten „allen demokratischen Parteien Anlass zur Selbstkritik sein“, sagte Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur. In der Zustimmung für die AfD sieht er aber kein Zeichen für einen gesellschaftlichen Rechtsruck.

AfD gleichauf mit Kanzlerpartei SPD

Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, könnte die AfD nach dem aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ mit 18 Prozent der Stimmen rechnen. Sie läge damit zusammen mit der Kanzlerpartei SPD (auch 18) auf dem zweiten Platz hinter CDU und CSU (29). Einen solchen Wert habe die AfD bisher nur einmal, im September 2018, erreicht.

Der „Deutschlandtrend“ ergab auch: Aktuell ist nur noch jeder Fünfte mit der Arbeit der Ampel-Koalition zufrieden, das sei der schwächste Wert seit Koalitionsbeginn. Woran das liegt, dazu gibt es verschiedene Erklärungsversuche.

Erklärungsversuch 1: Unzufriedenheit

„Die AfD profitiert einerseits von der Sorge einer wachsenden Zahl von Bürgern über das Ausmaß und die Folgen der Migration und andererseits von der Angst über die Kosten der Energie- und Klimapolitik der Regierung, wobei viele AfD-Anhänger kein Verständnis für die Notwendigkeit der von der Koalition vorgeschlagenen Maßnahmen aufbringen“, sagte der Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter der dpa.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im „Deutschlandtrend“ gaben zwei Drittel der AfD-Sympathisanten an, die Partei wegen der Migrationspolitik wählen zu wollen, knapp die Hälfte nannte die Energiepolitik. Themen wie Inflation oder Soziales landeten weit dahinter.

Viele, die im Augenblick die AfD favorisierten, seien „einfach enttäuscht“ und verlören zunehmend das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das liegt vor allem an der großen Verunsicherung, die die Ampel durch ihre führungslose Chaos-Politik verursacht, sei es bei den Heizungen, bei der Gesundheitsversorgung oder beim Thema Zuwanderung.“

Sein CSU-Kollege Martin Huber sagte der „Augsburger Allgemeinen“, die Ampel regiere „meilenweit an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei“ und verunsichere „mit ihrer Brechstangen-Politik die Bevölkerung“.

Erklärungsversuch 2: Ampel-Dauerstreit

Wenn Politiker und Parteien sich streiten, kommt das bei Wählern nicht gut an, wird gern von Umfrageexperten betont. Und gestritten wird in der Ampel viel seit einigen Monaten. Vor allem Grüne und FDP liegen über Kreuz beim Gebäudeenergiegesetz mit Vorgaben für den Einbau neuer Heizungen.

SPD-Präsidiumsmitglied Michael Roth riet der Koalition bei Twitter, sich „wieder als Team“ zu sehen, intern zu streiten und Probleme zu lösen. Er forderte außerdem die Union dazu auf, nicht „populistisch“ draufzuhauen, und appellierte an die Medien, zur „Versachlichung“ beizutragen.

Besorgt über die Umfragewerte für die #noafd zu sein, ist schön + gut. Ändert aber nix. Wir alle sind gefordert. Mein Rat: die 🚦-Koa sieht sich wieder als Team, streitet intern und löst Probleme. CDU/CSU hauen nicht populistisch drauf. Die Medien tragen zur Versachlichung bei. — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦 (@MiRo_SPD) June 2, 2023

Ähnlich sehen es die Grünen. Sie haben CDU und CSU eingeladen, gemeinsam mit ihnen der AfD entgegenzutreten. Die Bundesgeschäftsführerin der Partei, Emily Büning, findet: „Die aktuellen Umfragen sind ein Warnsignal und Auftrag für alle demokratischen Parteien. Wir laden die Union ein, mit uns zusammen, die Feinde der Demokratie zu bekämpfen.“ Von Populismus, Schuldzuweisungen und Streit profitiere am Ende vor allem die AfD, „die für ihre eigenen Zwecke Verunsicherung streut und mit Ängsten spielt“, argumentierte Büning.

Erklärungsversuch 3: Zuspitzung treibt Wähler zur AfD

Einige geben den Unionsparteien eine Mitschuld an den Zuwächsen bei der AfD. Die Theorie: Wenn CDU und CSU die Ampel mit zu scharfen Worten traktieren oder sich bei Themen wie Migration AfD-Positionen annähern, um Wähler zurückzugewinnen, stärkt das nur die Rechten selbst.

„Tagesschau.de“ zitierte heute den Lüneburger Politikwissenschaftler Michael Koß. Seiner Ansicht nach besteht „natürlich immer die Gefahr, dass man Wählerinnen und Wählern damit das Original schmackhaft macht. Und das Original ist bei allem rhetorischen Rabatz, den die Union schlägt, immer die AfD.“

Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor wies solche Überlegungen im Sender „Welt“ zurück: „Für das Erstarken der AfD trägt nicht die CDU die Verantwortung, sondern das ist Schuld dieser grottenschlechten Bundesregierung.“ Sein Parteikollege Norbert Röttgen schrieb dagegen bei Twitter: „Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung.“

Dieser #DeutschlandTrend ist ein Desaster und sollte als Alarmsignal verstanden werden von allen Parteien der Mitte. Auch die Union sollte sich selbstkritisch fragen, warum wir praktisch nicht profitieren von so einer großen Unzufriedenheit mit der Regierung. pic.twitter.com/GT9dRWIvxS — Norbert Röttgen (@n_roettgen) June 2, 2023

Erklärungsversuch 4: Mehr AfD-Wähler aus Überzeugung

Die AfD ging derweil mit Jubelstimmung ins Wochenende: 18 Prozent seien nur der Anfang, twitterte AfD-Co-Chefin Alice Weidel am Freitag. „Unser Versprechen im Falle einer Regierungsbeteiligung: Wir nehmen die grünen Wahnsinnsgesetze wieder zurück“, fügte sie hinzu.

AfD bei 18% - doch das ist nur der Anfang. Unser Versprechen im Falle einer Regierungsbeteiligung: Wir nehmen die grünen Wahnsinnsgesetze wieder zurück! #Habeck #Grüne #DeshalbAfD #AfD pic.twitter.com/iOplAcMS9s — Alice Weidel (@Alice_Weidel) June 2, 2023

Nach Ansicht ihres Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla ist die AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, „keine bloße Protestpartei“. Er sehe vielmehr einen Trend, dass „immer mehr Bürger uns aus Überzeugung wählen“, sagte er den Funke-Zeitungen.

Im „Deutschlandtrend“ gab allerdings nur ein Drittel der AfD-Anhänger an, die Partei aus Überzeugung wählen zu wollen, zwei Drittel nannten Enttäuschung über die anderen Parteien als Grund. Politikwissenschaftler Jürgen Falter sieht hier Chancen: Letztere Gruppe könne durch eine andere Politik eventuell wieder zurückgewonnen werden, sagte er.

Besonders gute Werte hat die AfD im Osten des Landes. So kam sie in Umfragen in Brandenburg zuletzt auf 23, in Sachsen auf 26 und in Thüringen auf 28 Prozent. In allen drei Bundesländern werden nächstes Jahr neue Landtage gewählt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Deutschland