Junge Menschen beschäftigen sich aktiv mit NS-Geschichte

Ein Blumenstrauß liegt am internationalen Holocaust-Gedenktag neben sogenannten «Stolpersteinen», die an Opfer des Holocaust erinnern sollen.

Die Jugend ist an der Geschichte des Nationalsozialsmus interessiert - inbesondere an Fakten, heißt es in einer Studie. Zugleich gebe es aber auch Bildungsdefizite von „substanzieller Natur“.