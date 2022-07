Energiesparen Giffey: Beleuchtung am Brandenburger Tor nachts abschalten

Beleuchtetes Brandenburger Tor. Berlins Bürgermeisterin Giffey will die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden nach Mitternacht abschalten.

Berlins Bürgermeisterin will zum Energiesparen die Beleuchtung an öffentliche Gebäuden nachts ausschalten. Denn als Kind sei sie so groß geworden: «Wenn keiner im Zimmer ist, wird das Licht ausgemacht».