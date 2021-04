Bayern-Trend: CSU im Umfragetief - Grüne werden stärker

Die CSU ist einer Umfrage des Instituts Insa zufolge in der Wählergunst auf ein Tief von 36 Prozent gefallen.

Nach den erfolglosen Ambitionen von CSU-Chef Söder auf das Kanzleramt geht das Barometer für die Partei in Bayern steil abwärts. Die absolute Mehrheit in Bayern rückt in weite Ferne.