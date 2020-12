Gericht bestätigt Verbot der Dresdner "Querdenken"-Demo

Die für Samstag geplante "Querdenken"-Kundgebung in Dresden bleibt verboten. Hier Teilnehmer einer Querdenken-Demo in Berlin. (Symbolbild).

In der ersten Runde haben die "Querdenker" ihre juristische Auseinandersetzung um eine Kundgebung in Dresden verloren. Nun soll es in der zweiten Instanz weitergehen.