Behörden verteidigen Vorgehen bei Dresden-Attacke

Dresden. Nach dem tödlichen Messerangriff eines mutmaßlichen Islamisten auf Touristen in Dresden steigt der Druck auf die sächsischen Behörden.

Vertreter von Verfassungsschutz und Polizei teilten am Donnerstag mit, der tatverdächtige Syrer sei auch am Tag des Anschlags von Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz observiert worden. Zur genauen Uhrzeit wurden keine Angaben gemacht.

Die Ermittler sind überzeugt, dass der Syrer am Abend des 4. Oktober zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen mit einem Messer in der Dresdner Innenstadt angegriffen und schwer verletzt hatte. Ein 55-Jähriger aus Krefeld starb im Krankenhaus, ein 53-Jähriger aus Köln überlebte. Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Dresdner Behörden seit 2015 in Deutschland. 2019 wurde ihm der Status als Flüchtling aufgrund seiner Straftaten allerdings aberkannt. Wegen des geltenden Abschiebestopps nach Syrien konnte der Mann nach Behördenangaben bisher nicht außer Landes gebracht werden. Er wurde am 29. September aus dem Jugendgefängnis entlassen.

Man habe sich gefragt, ob es einen Fehler im System gab und ob die Tat habe verhindert werden können, sagte der Chef des sächsischen Landeskriminalamtes, Petric Kleine, in Dresden. Der Maßnahmenkatalog habe eine enge Betreuung, nicht aber eine enge Bewachung vorgesehen. Die Tat sei nicht auszuschließen gewesen. Aus Sicht des LKA seien alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. "Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit", sagte auch Sachsens Verfassungsschutz-Chef Dirk-Martin Christian.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich Kritik an den Behörden geregt. Der unter Mordverdacht stehende 20-jährige Syrer war 2018 vom Oberlandesgericht Dresden zu einer Jugendstrafe verurteilt worden, weil er für das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) geworben hatte. Die Behörden hatten ihn seit August 2017 als islamistischen Gefährder auf dem Schirm.

Auf die Frage, weshalb die Tat trotz der Observation nicht verhindert werden konnte, antwortete Christian, eine nachrichtendienstliche Observation sei nicht auf Gefahrenabwehr angelegt, sondern habe das Ziel zu ermitteln, ob sich jemand in einem extremistischen Umfeld aufhält. Sie sei nicht das geeignete Mittel, um eine solche Straftat zu verhindern.

Es sei sehr, sehr bitter, wenn man heute feststellen müsse, dass trotz dieser Maßnahmen die schreckliche Tat nicht verhindert werden konnte, sagte Christian. Eine Rund-um-die-Uhr Bewachung sei rechtlich möglich, aber nicht vorgesehen gewesen. Christian nannte den Täter einen extremistischen Islamisten. Das sei durch das Handeln des Beschuldigten in der Haft bestätigt worden.

Wann die Radikalisierung des jungen Mannes begann, sei unklar. Sie habe sich in Dresden fortgesetzt, sagte LKA-Chef Kleine. In der Haft hat der Tatverdächtige zwei Mal Mitarbeiter der JVA angegriffen und war mehrfach aufgefallen. Der junge Mann sei mehrmals Thema in Fallkonferenzen gewesen, sagte der Chef des Landeskriminalamtes. So sei etwa im Juli die Gefahr, dass der Mann erneut Straftaten begehen könnte, von Experten als hoch eingeschätzt worden. Dementsprechend wurde ein Maßnahmenplan für die Zeit nach der Entlassung entwickelt.

