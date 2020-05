Grünen-Mitglieder machen gegen Palmer mobil

"Wir retten Menschen, die in halbem Jahr sowieso tot wären": Boris Palmer.

In einem offenen Brief wird der Parteiausschluss von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gefordert. Die Grünen seien "längst nicht mehr seine politische Heimat", heißt es in dem Schreiben. Der 47-Jährige sei "unbelehrbar".