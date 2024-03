Moskau. Von mindestens 12 Toten ist in sozialen Netzwerken die Rede. Auf Videos ist ein großer Brand zu sehen.

In einem Veranstaltungszentrum in der Region Moskau hat es Medienberichten zufolge Schüsse mutmaßlich mit Opfern gegeben. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte am Abend Aufnahmen von einem großen Brand, der in der Crocus City Hall ausgebrochen sein soll, in der zu dem Zeitpunkt gerade ein Konzert lief. Auf Videos waren Schussgeräusche zu hören.

In sozialen Netzwerken war von mindestens 12 Toten die Rede. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Informationen zum Hintergrund des Vorfalls waren ebenfalls unklar.

