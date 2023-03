Prinz William besucht Soldaten in Polen

London/Rzeszow. Der britische Thronfolger Prinz William ist am Mittwoch zu einem Besuch in Polen eingetroffen. Er wolle dort britischen und polnischen Militärangehörigen danken, die an der Unterstützung für die Ukraine beteiligt seien, hieß es in einer Mitteilung des Kensington-Palasts. Der 40-Jährige habe am ersten Tag des zweitägigen Besuchs unter anderem einen britischen Militärstützpunkt in der Stadt Rzeszow nahe der Grenze zur Ukraine besucht, so die Mitteilung weiter.

🇬🇧🇵🇱 🤝 🇺🇦



This afternoon I travelled to Poland to meet British and Polish troops, where I heard about their extraordinary work in support of Ukraine.



My message to them on behalf of all of us, thank you! pic.twitter.com/OYc5gvjnw3 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2023

Auch eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge stand demnach auf dem Programm. „Ich bin hier, um den polnischen und britischen Truppen persönlich zu danken, die in enger und entscheidender Partnerschaft zusammenarbeiten. Ich möchte auch der inspirierenden Humanität des polnischen Volkes Respekt zollen. Sie haben ihre Herzen genauso geöffnet wie Ihre Häuser“, sagte William demnach.

The welcoming community and supportive volunteers here are doing so much to help those in need.



It’s clear to see how the 300 Ukrainian women and children staying here can remain so positive having experienced such hardship. pic.twitter.com/jAn4EduPA0 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2023

Am Donnerstag wollte sich William mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen und einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten am Pilsudski-Platz in Warschau niederlegen.

Polen gilt als eine der wichtigsten Durchgangsstationen für Unterstützung an die Ukraine im Kampf gegen den seit mehr als einem Jahr andauernden russischen Angriffskrieg. Gleichzeitig lebt eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Polen.

