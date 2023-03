Wissenschaftskooperation mit Taiwan vereinbart

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger trifft ihren taiwanesischen Amtskollegen Tsung-Tsong Wu in Taipeh.

Beim ersten deutschen Ministerbesuch in Taiwan seit 26 Jahren geht es um Wissenschaft, Forschung und Bildung. In Zukunft sollen die Netzwerke in diesen Bereichen weiter ausgebaut werden.