Brasiliens Ex-Staatschef Lula greift nach Präsidentenamt

Tritt zum sechsten Mal an: Brasiliens Ex-Staatschef Lula will wieder Präsident werden.

Luiz Inácio Lula da Silva will wieder Präsident werden. Vier Jahre nach seiner Verurteilung zu einer langen Haftstrafe tritt er erneut für Brasilienss Arbeiterpartei an. In Umfragen liegt er vor Bolsonaro.