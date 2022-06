Kolumbien wählt neuen Präsidenten

Bogotá. In Kolumbien hat die entscheidende Runde der Präsidentenwahl begonnen.

In der Stichwahl am Sonntag traten der ehemalige Guerillakämpfer Gustavo Petro und der millionenschwere Immobilien-Unternehmer Rodolfo Hernández gegeneinander an. Bei der Abstimmung in dem südamerikanischen Land zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab: Zwar galt Petro lange als Favorit, zuletzt zog der bisher weitgehend unbekannten Hernández in den Umfragen aber gleich.

Die Herausforderungen für den künftigen Staatschef sind groß: Das zweitbevölkerungsreichste Land Südamerikas mit rund 50 Millionen Einwohnern leidet unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, großer sozialer Ungerechtigkeit und Gewalt. Von der amtierenden konservativen Regierung wurde der Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen nur halbherzig umgesetzt.

Petro will das Land befrieden, die Ausbeutung von Rohstoffen bremsen, den Tourismus fördern und Unternehmen stärker besteuern. Das könnte auch Folgen für Deutschland haben, das wegen der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine künftig mehr Kohle aus Kolumbien importieren will.

Über die Pläne von Hernández hingegen ist nur wenig bekannt. Er will gegen die Korruption vorgehen, obwohl gegen ihn selbst wegen Korruption ermittelt wird. Der 77-jährige ehemalige Bürgermeister der Großstadt Bucaramanga machte zuletzt vor allem mit seinen Videos bei Tiktok und seinen Ausfällen gegen Ausländer, Frauen und politische Gegner von sich reden.

© dpa-infocom, dpa:220619-99-720526/2

