Südkorea: Nordkorea bricht Verbot mit weiterem Raketentest

Bei den getesteten Flugkörpern handelt es sich um Raketen, die in der Regel auch Nuklearwaffen tragen können.

Ein Fernsehbildschirm in einem Bahnhof in Seoul zeigt eine Nachrichtensendung über nordkoreanische Raketenstarts.

Seoul. Trotz des Verbots durch UN-Resolutionen hat Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert.

Der genaue Typ des Geschosses sei noch nicht identifiziert worden, teilte der Generalstab mit. Wie weit die Rakete flog, war zunächst unklar. Ballistische Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die auch einen Atomsprengkopf tragen können.

Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen getestet. Zuletzt hatte das Land am 25. Mai südkoreanischen Angaben zufolge drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen, von denen eine offenbar eine Interkontinentalrakete gewesen war.

