Corona-Politik Proteste in Kanada: Trudeau nutzt erstmals Notstandsgesetz

Die Ambassador Bridge ist eine wichtige Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA. Demonstrierende hatten sie fast eine Woche lang blockiert.

Impfvorschriften für Lastwagenfahrer in Kanada hatten im Januar Proteste gegen die Corona-Politik in dem Land ausgelöst. Nun wendet Präsident Trudeau ein Notstandsgesetz an. Ein Novum.