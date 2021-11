Chile: Links- und Rechtskandidat vor Einzug in Stichwahl

Mit gut 28 Prozent der Stimmen hat der deutschstämmige Rechtsaußen-Kandidat José Antonio Kast derzeit gute Chancen, in die Stichwahl um das chilenische Präsidentenamt einzuziehen.

Santiago de Chile. Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Chile steuert das südamerikanische Land auf einen Schlagabtausch der Extreme um das höchste Amt im Staat zu.

Der deutschstämmige Rechtsaußen-Kandidat José Antonio Kast kam auf gut 28 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Sonntagabend (Ortszeit) nach Auszählung von über 85 Prozent der Stimmen mitteilte. Für den jungen Linkspolitiker Gabriel Boric stimmten rund 25 Prozent der Wähler. Damit dürften die beiden Bewerber von den äußersten Rändern des politischen Spektrums in die Stichwahl am 19. Dezember einziehen.

Das einstige Musterland Südamerikas befindet sich im Umbruch: Obwohl Chile eines der wirtschaftsstärksten Länder der Region ist, gibt es große soziale Ungleichheit. Weite Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge sind privatisiert, viele Menschen fühlen sich abgehängt. Vor zwei Jahren begannen heftige Proteste gegen das neoliberale Wirtschaftssystem, die seitdem immer wieder aufflammen.

Eine ihrer wichtigsten Forderungen konnten die Demonstranten bereits durchsetzen: Derzeit arbeitet ein Konvent eine neue Verfassung aus. Der aktuelle Text stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von General Augusto Pinochet (1973-1990).

