In Afrika hat die Corona-Pandemie nicht so hart zugeschlagen wie befürchtet. Die finanziellen Folgen sind aber eine Katastrophe. Frankreichs Präsident Macron beruft einen Gipfel ein.

Gipfeltreffen Hilfen für Afrika - Internationaler Gipfel startet in Paris

Paris. In Paris hat ein großes Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Staaten in der Corona-Krise begonnen.

Auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kamen am Dienstag zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Führungspersönlichkeiten internationaler Organisationen im Grand Palais Ephémère, einer temporären Ausstellungshalle in der Nähe des Eiffelturms, zusammen. Einige nahmen per Videoschalte teil. Auf europäischer Ebene zählen etwa EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen oder EU-Ratspräsident Charles Michel zu den Teilnehmern.

"Wir müssen zu der starken Entwicklung zurückkehren, die Afrika vor Covid hatte", sagte die Chefin es Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgiewa. Für den IWF bedeute das, auch zu außergewöhnlichen Maßnahmen zu greifen. Afrika sei "sehr hart" von der Pandemie getroffen worden - vor allem auch mit Blick auf die Wirtschaft, sagte der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi. Es gehe jetzt darum, die Wirtschaft wiederzubeleben - dafür seien beispielsweise Investitionen in die Infrastruktur notwendig.

