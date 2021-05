Kritik an Macron

Kritik an Macron Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Klimagesetz

Protest in Paris gegen das aus Sicht der Demonstranten unzureichende Klimaschutzgesetz der französischen Regierung.

In Frankreich ist am Wochenende die Klimabewegung auf die Straße gegangen. In mehreren Städten forderten Demonstranten mehr Klimaschutz, als Präsident Emmanuel Macron derzeit plant.