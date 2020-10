Gemeinsame Erklärung Trump, Putin und Macron verurteilen Gewalt in Berg-Karabach

Wladimir Putin und seine Amtskollegen Emmanuel Macron und Donald Trump verurteilen die Gewalt in Berg-Karabach.

Die Gewalt in der Konfliktregion Berg-Karabach dauert seit Tagen an, Freiwillige melden sich zum Dienst an der Waffe. Drei Staatschefs fordern, den Konflikt friedlich zu lösen.