Paris: Messerattacke nahe des alten "Charlie Hebdo"-Büros

Einsatzkräfte stehen in einer nach einer Messerattacke abgesperrten Straße in Paris.

Erinnerungen an den blutigen islamistischen Anschlag auf "Charlie Hebdo" 2015 in Paris werden wachgerufen. Bei einer Messerattacke in der Nähe des alten Redaktionsbüros des Satiremagazins hat es Verletzte gegeben.