Goslar: Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavosoglu schlagen versöhnliche Töne an

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD, r.) hat seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu am Samstag in Goslar empfangen. Beide sprachen sich für einen Neustart der türkisch-deutschen Beziehungen aus.

Goslar. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu wollen die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Ankara wieder verstärken. Man wolle den Wirtschaftsministern empfehlen, die deutsch-türkische Wirtschaftskommission nach längerer Pause wieder einzuberufen, sagte Gabriel am Samstag bei einem Treffen mit Cavusoglu in Goslar.

Auch der strategische Dialog der Außenministerien solle wieder aufgenommen werden. Gabriel hatte seinen türkischen Kollegen am Vormittag zunächst in seinem Privathaus in Goslar empfangen.

Auf die Frage, ob es bei dem Vier-Augen-Gespräch auch um den Fall des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gegangen sei, sagte Gabriel anschließend im Beisein von Cavusoglu: "Da können Sie sicher sein."

Rüstungsgüter gegen den "Islamischen Staat"?

Gabriel widersprach zugleich Berichten, wonach er die Wiederaufnahme von Rüstungsexporten in die Türkei von einer Lösung des Falls Yücel abhängig gemacht habe. "Ich habe keinesfalls die beiden Dinge miteinander verbunden", betonte er.

Er wolle allerdings, dass in der Bundesregierung in den nächsten Tagen erörtert werde, ob man die Lieferung von Minenschutzausrüstung für türkische Soldaten erlauben könne, die gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" kämpfen.

Demonstranten fordern Freiheit für Inhaftierte

Cavusoglu nannte Gabriel einen Freund. "Ja, es hat Probleme gegeben, auch Spannungen und sogar Eskalationen ", räumte der türkische Außenminister ein. Gabriel und er seien Außenminister von zwei Ländern, "die stolz sind" und nicht auf Druck reagieren würden.

Am Rande des Treffens skandierte eine Gruppe von Demonstranten: "Freiheit für alle politischen Gefangenen in der Türkei". Andere vorwiegend türkischstämmige Demonstranten jubelten Cavusoglu zu. Dessen Visite in Goslar ist ein Gegenbesuch.

Spaziergang durch die Altstadt geplant

Der türkische Außenminister hatte Gabriel im vergangenen November im Urlaubsort Antalya empfangen. In Goslar wollten die beiden Minister unter anderem die Kaiserpfalz besuchen, ein Gebäudekomplex aus dem 11. Jahrhundert. Auch ein Spaziergang durch die Altstadt war geplant. (dpa)

Der Türkei-Korrespondent der „Welt“, Deniz Yücel, sitzt seit Ende Februar in der Türkei in Untersuchungshaft. Dem deutsch-türkischen Journalisten und Publizisten wird wie zahlreichen anderen Medienvertretern Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Unter dem nach dem Putschversuch von Staatschef Recep Tayyip Erdogan verhängten Ausnahmezustand gehen die türkischen Behörden rigoros gegen angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor. Die gilt in der Türkei als Terrororganisation. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

#FreeDeniz: Diese Solidaritätsbekundung – aufgedruckt auf einem T-Shirt – fordert die Freilassung Yücels. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Eventpress

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu saß fast acht Monate in der Türkei in Untersuchungshaft. Sie war am 30. April 2017 festgenommen worden, als Polizisten einer Anti-Terror-Einheit ihre Istanbuler Wohnung stürmten. Ihr wird laut Haftbefehl vorgeworfen, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Foto: ETHA

Mehr als fünf Monate nach Festnahme der Mutter eines Sohnes startete am 11. Oktober der Prozess. Am 18. Dezember entschied dann ein Gericht: Tolu darf die U-Haft verlassen. Ihr ebenfalls wegen Terrorverdacht inhaftierter Ehemann Suat Corlu wurde Ende November aus türkischer Haft entlassen. Foto: Facebook/Mesale Tolu

Nach mehr als drei Monaten Untersuchungshaft wurde der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner am 25. Oktober entlassen. Ein Gericht in Istanbul hatte die Freilassung ohne Auflagen beschlossen. Auch die mitangeklagten türkischen Menschenrechtler, die in Untersuchungshaft waren, wurden bis zu einem Urteil in dem Verfahren auf freien Fuß gesetzt, teilweise aber unter Auflagen. Foto: Emrah Gurel / dpa



Steudtner war am 5. Juli bei einem Workshop auf den Istanbuler Prinzeninseln festgenommen worden. Foto: Privat / dpa

Steudtners (2 v.r.) schwedischer Kollege, Ali Gharavi (2 v.l.), durfte auch das Hochsicherheitsgefängnis Silivri verlassen. Steudtner sagte vor Journalisten: „Wir sind allen sehr dankbar, die uns rechtlich, diplomatisch und mit Solidarität unterstützt haben.“ Foto: OSMAN ORSAL / REUTERS

Der türkischstämmige Unternehmer Özel Sögüt aus Siegen ist im Dezember 2016 verhaftet worden. Mittlerweile ist er aus dem Gefängnis entlassen worden, darf aber die Türkei nicht verlassen. Ihm wird vorgeworfen, der Gülen-Bewegung anzugehören. Foto: privat





