Berlin. Aus dem Umgang der AfD mit den Vorwürfen gegen Krah und Bystron sprechen zwei Dinge: Duckmäusertum und Respektlosigkeit vor dem Wähler.

Kleinlaut ist die AfD-Spitze normalerweise nicht. Gerne teilt die Partei kräftig aus, wenn sie Verfehlungen der Bundesregierung oder anderer Parteien zu erkennen glaubt. Geht es aber um sie selbst, ist die AfD plötzlich ganz still. Wenige Wochen vor der Europawahl stapeln sich die Vorwürfe gegen die beiden Kandidaten auf den Plätzen eins und zwei der AfD-Wahlliste.

Die AfD-Spitze trägt nichts zur Aufklärung bei

Maximilian Krah und Petr Bystron werden Verbindungen zu einem prorussischen Desinformationsnetzwerk vorgeworfen. Es geht auch um die Frage, ob Geld aus russischen Quellen geflossen ist. Nun kommt der Verdacht der Spionage für China gegen einen langjährigen Krah-Mitarbeiter hinzu, wovon der EU-Spitzenkandidat der AfD nichts mitbekommen haben will. Krah und Bystron weisen alle Anschuldigungen zurück.

Chefreporter Jan Dörner. © Reto Klar | Reto Klar

Die Behörden befassen sich mit den Vorgängen. Die Parteispitze fordert zwar Aufklärung von Krah und Bystron, aber selbst trägt sie nichts dazu bei. Es scheint, als wolle die AfD-Führung das unangenehme Thema am liebsten in Vergessenheit geraten lassen.

Die AfD ist respektlos gegenüber den Wählern

Es gibt keine Aussage dazu, ob die beiden noch tragbar sind an der Spitze der Kandidatenliste. Es gilt keine Wahlkampfpause für Krah und Bystron, bis Klarheit herrscht. Und eine unmissverständliche Absage an einen Schmusekurs mit den Regimen in Moskau und Peking hat man von der Parteiführung um Alice Weidel und Tino Chrupalla schon gar nicht gehört.

Man stelle sich die demonstrativ zur Schau gestellte Empörung der AfD vor, wenn die Kandidaten der anderen Parteien derart in den Fokus gerieten. Was die AfD hier abliefert, ist politisches Duckmäusertum und eine blanke Respektlosigkeit vor den Wählerinnen und Wählern.