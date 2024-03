Berlin/Brüssel. Fünf Wochen ist der Tod von Kremlkritiker Alexej Nawalny her. Nun treten in der EU als Reaktion Sanktionen gegen Russland in Kraft.

Die EU hat fünf Wochen nach dem Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny Sanktionen gegen 33 Personen aus Justiz und Politik in Russland in Kraft gesetzt. Symbolisch wurden zudem die zwei Strafkolonien, in denen Nawalny zuletzt inhaftiert war, auf die EU-Sanktionsliste gesetzt, wie aus dem EU-Amtsblatt vom Freitag hervorgeht.

Mehr in Kürze.

fmg/dpa