Von Berlin aus machen Ivan Shishkin (20) und Natalja (19), die ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen will, Wahlkampf gegen Putin. Mithilfe einer WebApp versuchen sie, Russinnen und Russen zu Protesten zu bewegen. An der Wand steht in kyrillischen Buchstaben „Russland ohne Putin“. © FUNKE / Foto Services | Florian Görres