Berlin/Washington. Donald Trumps Konkurrentin Nikki Haley hatte fast alle Vorwahlen gegen den Ex-Präsidenten verloren. Nun zieht sie die Konsequenzen.

Die ehemalige Gouverneurin Nikki Haley will sich aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Republikaner Berichten zufolge zurückziehen. Das berichteten das „Wall Street Journal“ und der US-Sender CNN am frühen Mittwoch (Ortszeit) nach den Vorwahlen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten. Sie würde so den Weg freimachen für eine erneute Kandidatur des früheren Amtsinhabers Donald Trump.

Noch am Mittwochmorgen um 10 Uhr (Ortszeit), 16 Uhr deutscher Zeit, soll sie laut den Berichten ein Statement abgeben. Allerdings soll sie demnach dieses Statement nicht mit einer Wahlempfehlung für Trump verknüpfen.

Haley hatte am gestrigen Super Tuesday mit Vermont nur in einem von 15 Bundesstaaten die Vorwahlen der US-Republikaner gegenüber Trump für sich entscheiden können. Doch schon vor dem Mega-Wahltag waren Haleys Aussichten auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur nur noch minimal, nachdem sie bereits bis dahin die meisten Vorwahlen verloren hatte. Am „Super-Dienstag“ siegte Trump dann in 14 der 15 Bundesstaaten, darunter in den bevölkerungsreichsten US-Staaten Kalifornien und Texas.

Mehr in Kürze.

fmg